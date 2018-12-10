Yerli, yeşil ve yeni bir platform
Türkiye’nin yerli yeşil yeni üretim kapasite ve yeteneklerine ilişkin bir farkındalık oluşturmak amacıyla Yerli Yeşil Yeni Platformu kuruldu. Platformda, meslek liselerinde sanayideki yerli, yeşil ve yeni örneklerin anlatılacağı modüller yer alacak.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yerli Yeşil Yeni Platformu, Türkiye’de yerli kaynaklarla yeşil bir gelecek tasarımı ve bu sürecin yenilikçi yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle kuruldu. Platformun amacı, Türkiye’nin yerli yeşil yeni üretim kapasite ve yeteneklerine ilişkin bir farkındalık oluşturmak.
Programın koordinatörü ve kurucusu Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, projenin pilot uygulamasının Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirildiğini ve Ford-Otosan’ın verdiği ikinci aşama destekle devam ettiğini söylüyor.
Yerli Yeşil Yeni-Eğitim Modülü kapsamında geliştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık Projesi bulunuyor. Bu projenin amacı, ortaokul öğrencilerinin, velilerin ve öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitime ilişkin algısını, öğrenci ve öğretmenlerinin mesleki eğitim kalitesi hakkındaki farkındalıklarını ölçümlemek.
Bunun sonucunda sanayicilerin beklentilerini de ölçebileceklerini belirten Murad Tiryakioğlu, meslek liselerinin toplumsal algısını iyileştirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.
Tiryakioğlu, “Yerli Yeşil Yeni projesi, yakın gelecekte yayımlanması planlanan kitap, web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sürdürülebilir bir gündem oluşturacak dinamik bir yapıya sahip olacak şekilde tasarlandı” diyor.
Pilot Uygulama Mesleki ve Teknik Eğitim Toplumsal Farkındalık adıyla da bir dizi çalışmaya başlanacak. Farkındalık söyleşileri ve festivalleri de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tasarlanan çalışmalar Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa’yı kapsayacak bir proje olarak hayata geçirilecek.
ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİKLERİ
Yerli Yeşil Yeni Gelecek Gençlerle Şekillenecek projesiyle de yenilikçi yaklaşımlarla ve yerli kaynaklarla yeşil bir gelecek tasarımına ilişkin bir farkındalık artışı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Murad Tiryakioğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hedef kitlesi olarak yenilikçilik ve girişimcilik kapasiteleri yüksek olan ve yakın gelecekte söz sahibi olacak üniversite öğrencilerini belirledik.
Projenin çıkış noktasını ise Türkiye ile birlikte gelişmekte olan pek çok ülkenin gündeminde iklim değişikliği, kuraklık, doğa ve insan kaynaklı afetler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan düzensiz göç gibi hayati konuların çok daha fazla yer almaya başlamasına karşın toplumsal farkındalık düzeyinin bu değişimin çok gerisinde kalması oluşturuyor.”
Projeye Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ege Üniversitesi işbirliğiyle bu üç şehirde başlanması planlanıyor. Üç farklı şehirde dokuz farklı konuşmacıyla söyleşiler yapılması ve konuşma video kayıtlarının ve katılımcılarla yapılacak röportajların da sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla yayınlaması hedefleniyor.
ŞİRKETLERDEN SIRADIŞI ÖRNEKLER
Yerli Yeşil Yeni Üretime Adanmış Sıradışı Örnekler, bu üretim modeline uygun üretim yapan şirketlerin başarı öykülerini paylaşacak. Bu konuda röportajlara başlayacaklarını belirten Murad Tiryakioğlu, “Röportajların, destek bulunma durumuna bağlı olarak, 2019’un ilk yarısında tamamlanması planlanıyor” diyor.
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