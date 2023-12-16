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Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati

İşe odaklanmak için geç; işten çıkmak için erken bir saat olan 15.00 ve sonrası bir araştırmaya göre günün üretkenlik için en kötü saati olabilir. Küresel bir araştırmanın detaylarına bakalım...

16 Aralık 2023 | 21:33
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Bir araştırmaya göre çalışanlar için günün en kötü, verimsiz saati

Slack ve araştırma firması Qualtrics’in yeni küresel anketine göre öğle yemeğinden sonraki saatler işyerinde verimin en çok düştüğü saatler. Çalışmaya 10 binden fazla ofis çalışanı ve yönetici katılmış. Ankete katılanların Yüzde 71'i öğleden sonranın iş için en kötü zaman olduğu konusunda hemfikir. Yine ankete göre öğleden sonra 15.00-18.00 arası üretkenlik düşüyor.

Slack'in çalışması, çalışanların verimliliğini, refahını ve memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için iş gününün nasıl yapılandırılacağına dair sonuçlara odaklanmış.

Çalışmada elde edilen bazı sonuçlar şöyle:

  • İş gününün sonunda işi bırakanlar, mesai sonrası çalışmak zorunda hissedenlere göre kıyasla %20 daha yüksek üretkenlik skorları kaydediyor.
  • İş günü boyunca molalara zaman ayırmak çalışanların üretkenliğini ve refahını artırıyor ancak yine de masa başı çalışanların yarısı nadiren mola verdiklerini veya hiç mola vermediklerini söylüyor.
  • Ortalama olarak, masa başı çalışanlar ideal odaklanma süresinin günde yaklaşık dört saat olduğunu; toplantılarda günde iki saatten fazla zaman geçirmenin toplantılara boğulma hissi yaşattığını söylüyor.
  • Çalışanların dörtte üçü 15.00 ila 18.00 arasındaki çalışmayı verimsiz buluyor.

MESAİ SONRASI DA ÇALIŞANLAR

Mesai sonrası çalışmak zorunda hissedenler %20 daha düşük üretkenlik puanları kaydediyor ve ayrıca şu sonuçlara ulaşılıyor:

-2,1 kat daha fazla işle ilgili stres
-1,7 kat daha düşük genel çalışma ortamı memnuniyeti
-2 kat daha fazla tükenmişlik

TOPLANTILAR, E-POSTALAR

  • Yöneticilerin yarıdan fazlası da (%55) dahil olmak üzere masa başı çalışanların dörtte birinden fazlası (%27) toplantılarda çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor.
  • Yöneticilerin %43'ü de dahil olmak üzere tüm masa başı çalışanlarının yüzde 25'i e-postayla çok fazla zaman harcadıklarını söylüyor.
  • Her beş kişiden birinin ise iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için yeterli zamanı yok ve bu sorun en çok kıdemsiz çalışanlar arasında görülüyor.

ÇALIŞMAK İÇİN EN KÖTÜ SAAT

Masa başı çalışanlar ortalama olarak işte geçirdikleri zamanın %70'inin verimli olduğunu söylüyor. Verimlilik için prime saatlerin ne olduğu sorulduğunda verilen yanıtlar büyük farklılıklar gösteriyor; bazıları sabahı, diğerleri ise akşamı tercih ediyor. Ancak tercihleri ​​ne olursa olsun, masa başında çalışanların çoğunluğu (%71) öğleden sonraki saatlerin çalışmak için en kötü zaman olduğunu ve üretkenliğin öğleden sonra 15.00 ile 18:00 arasında düştüğünü kabul ediyor.

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