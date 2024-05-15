ARA
Bist 100
10155,1
-0,18%
Bist 100
Dolar/TL
32,2728
-0,0458%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0595
0,355%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0865
0,4182%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2467,32
0,8%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları

LNG hamlesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Anlaşmaya varılırsa Türkiye’ye 2025’ten başlayarak 10 yıl süreyle yılda 2,5 milyon ton LNG satılacak. Türkiye’nin bu hamlesini tedarik güvenliği için doğru bulanlar kadar ‘ekolojik bir yıkım’ olarak değerlendirenler de var.

15 Mayıs 2024
LNG hamlesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Ankara ile Exxon Mobil arasında nihai imzalar atılmadı. Anlaşmaya varılırsa Türkiye’ye 2025’ten başlayarak 10 yıl süreyle yılda 2,5 milyon ton LNG satılacak. Türkiye’nin bu hamlesini tedarik güvenliği için doğru bulanlar kadar ‘ekolojik bir yıkım’ olarak değerlendirenler de var.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’nın Exxon Mobil ile milyarlarca dolarlık bir LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alımı anlaşması için görüşmeler yaptığını açıkladı. 

Bayraktar’ın açıklamasına göre Rus gazına bağımlığı azaltmak ve tedariki çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye, Exxon’la yıllık 2,5 milyon ton LNG tedariki içeren uzun vadeli bir anlaşma planlıyor. 

Rusya ile sözleşmelerin 2025’te biteceğini, İran’la ise gelecek yıl sonlanacağını aktaran Bayraktar, tedarik güvenliği için başka yerlerden de doğal gaz ve LNG alımı yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. 

Doğal gaz ihtiyacını neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, yeni bir tedarik portföyü inşa etmek istiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

0
Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2467,32 0,8%
  • ALTIN ONS 2378,22 0,86%
  • BIST 100 10155,1 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,888 -0,973%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36014 -0,36152%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,0975 -0,2491%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2728 -0,0458%
  • EURO/DOLAR 1,0865 0,4182%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0595 0,355%
  • STERLIN/DOLAR 1,26628 0,56027%
Günün En Çok Okunanları
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı
Yetki belgesi almak isteyen emlakçılar dikkat! O şart kaldırıldı
Yetki belgesi almak isteyen emlakçılar dikkat! O şart kaldırıldı
Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı
Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı
Halka arz rüzgarı tersine mi döndü? İşte 2 görüş
GERİ
İLERİ
ABD'de üretici enflasyonu beklentileri aştı
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı
Küresel LNG pazarı yeniden şekilleniyor: Roller nasıl değişiyor?
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı
Yetki belgesi almak isteyen emlakçılar dikkat! O şart kaldırıldı
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı
Yetki belgesi almak isteyen emlakçılar dikkat! O şart kaldırıldı
Alarko GYO'dan (ALGYO) nakit ve bedelsiz temettü kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL