LNG hamlesi Türkiye’yi nasıl etkileyecek?

Ankara ile Exxon Mobil arasında nihai imzalar atılmadı. Anlaşmaya varılırsa Türkiye’ye 2025’ten başlayarak 10 yıl süreyle yılda 2,5 milyon ton LNG satılacak. Türkiye’nin bu hamlesini tedarik güvenliği için doğru bulanlar kadar ‘ekolojik bir yıkım’ olarak değerlendirenler de var.

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’nın Exxon Mobil ile milyarlarca dolarlık bir LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alımı anlaşması için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Bayraktar’ın açıklamasına göre Rus gazına bağımlığı azaltmak ve tedariki çeşitlendirmeyi amaçlayan anlaşma kapsamında Türkiye, Exxon’la yıllık 2,5 milyon ton LNG tedariki içeren uzun vadeli bir anlaşma planlıyor.

Rusya ile sözleşmelerin 2025’te biteceğini, İran’la ise gelecek yıl sonlanacağını aktaran Bayraktar, tedarik güvenliği için başka yerlerden de doğal gaz ve LNG alımı yapılması gerektiğine dikkat çekmişti.

Doğal gaz ihtiyacını neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, yeni bir tedarik portföyü inşa etmek istiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.