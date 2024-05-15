Kış, daha ne kadar devam edecek?

Kıymetli okurlar, Ekonomist, Capital, Startup dergileri olarak 25-28 Nisan tarihleri arasında bölgemizin en önemli iş zirvesi olan, UEZ-2024 Sapanca’yı gerçekleştirdik. Başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere tüm panelistlerimize, katılımcılarıma, sponsorlarımıza, teşekkür ediyorum.

Zirvenin açılışını gerçekleştiren Sayın Mehmet Şimşek’in konuşması, salondaki katılımcıların yanında ve internet ve televizyon kanallarından canlı yayında izleyenler tarafından yakından takip edildi ve notlar alındı.

Bakan Şimşek, grafiklerle verilerle geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Açılış konuşmasının başında da EUZ’e ilk kez gelmediğini, geçmişte bakanlık yardımcılığı yaptığı dönemlerde de katıldığını hatırlattı.

Mehmet Şimşek, bu hatırlatmayı yapınca benim de aklıma başkanlık sistemi öncesinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı unvanıyla katıldığı 2018 yılı zirvesi aklıma geldi. Şimşek’in açıklamaları çok büyük ses getirmişti.

Game of Thrones dizisinin dillere pelesenk olmuş ‘winter is coming’ yani ‘kış geliyor’ repliğini kullanan Şimşek, bir ekonomik krizin gelmekte olduğu uyarısında bulunmuş ve ABD eski Başkanı JK Kennedy’in sözleri ile ‘çatıyı hava güneşliyken tamir etmek lazım’ demişti.

Aradan tam altı yıl geçti. Türkiye 2018’de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş yaptı. 2018 yılından bu yana da gerek yönetimsel hatalar gerek dünyada yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Türkiye ekonomisi, bir türlü toparlanamadı ve her geçen yıl güç kaybetti. 2023 yılı genel seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimini tekrar Mehmet Şimşek ve ekibine emanet etti ve bugüne kadar tam destek vermeye devam ediyor.

İş dünyası ile başta UEZ 2024 Sapanca olmak üzere farklı platformlarda bir araya geliyoruz. Sıkı mali disiplin gerçek anlamda şirketleri zorluyor. Değerli TL sürecinde dış ticarette azalan rekabet gücü, yüksek faizler nedeniyle ertelenen yatırımlar, konkordato ve batak şirket sinyalleri, büyük rahatsızlık yaratıyor. Tüm bunlara rağmen iş dünyasının Mehmet Şimşek ve ekibine güveninin yüksek olduğunu görüyorum.

Görünen o ki ekonomi programında terzi usulü dokunuşlara ihtiyaç duyulsa da güven sağlam. Bakan Şimşek’in söylediği gibi işimiz hiç de kolay değil. 2,5-3 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Yabancı sıcak para girişlerine, not artışlarına şahit olmaya başladık. Yaz aylarından itibaren enflasyon tarafında baz etkisinin de katkısıyla düşüşleri görmeye başlayacağız.

Yabancı sermaye girişine daha fazla ihtiyaç var, öncelikle de piyasalara giriyor. Bu açıdan piyasaları gözlemleyeceğiz. İşte bu sayımızda kapak haberinde Ceren Oral Balaban ve Gözde Yeniova Saylak arkadaşlarımız piyasaların nabzını tuttu. Yatırım stratejilerini uzmanlarına sordu.

Sağlıkla kalın.