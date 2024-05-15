O ve kız kardeşleri 2015'te kurdu: 2 ülkeye daha ihraç edecekler

Trabzon’dan Seyyare Sungur, Fındık Ocağı girişimiyle Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” seçildi. Sungur, iki milyon dolarlık yatırımla bir çikolata üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda Seyyare Sungur, Fındık Ocağı girişimiyle ‘Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ oldu.

Fındık tarımı ve ticaretiyle uğraşan Seyyare Sungur ve kız kardeşleri tarafından 2015 yılında kurulan Fındık Ocağı, çikolata ve fındık ezmesi üreterek fındığı katma değerli bir ürüne dönüştürdü. Fındık Ocağı, bölgedeki birçok kadın üreticiyle iş birliği yaparak üretimin artmasına ve kültürel değerin devam etmesine katkı sağlıyor. İşlediği fındığı çeşitlendirerek yurtiçi ve yurtdışındaki birçok kanalda satışa sunan Seyyare Sungur, yıllık 120 ton fındık işleyip satışını yapıyor.

Amerika, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne aylık 10 tona yakın ürün işleyen Sungur, yakın zamanda Rusya ve Güney Kore’ye de ihracata başlayacak. Çikolata üretim tesisi kuracaklarını söyleyen Sungur, “Bin 200 metrekare bir alana kurulan tesisimizde amacımız bölgenin fındık başta olmak üzere birçok ürününü kullanarak farklı spesiyallerde çikolata üretimi yapmak.

Yaklaşık iki milyon dolarlık yatırımla kuracağımız bu tesis, günlük bir ton çikolata işleme kapasitesine sahip olacak” diyor. Seyyar Sungur ile Fındık Ocağı’nın kilometre taşlarını ve büyüme planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.