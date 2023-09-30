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Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en mutlu işi

ABD'de 1.600'den fazla şirkette 57 binden fazla çalışanın incelendiği bir araştırmaya göre, dünyanın en mutlu çalışanları artan ücretler ve bol iş fırsatları sayesinde inşaat sektöründen oldu.

30 Eylül 2023 | 11:57
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Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en mutlu işi

BambooHR tarafından yapılan yeni bir analize göre, inşaat çalışanları, herhangi bir büyük endüstri kategorisinde en yüksek mutluluk seviyelerine sahip.

İK yazılım platformu, Ocak 2020 ve Haziran 2023 tarihleri arasında dünya genelinde 1.600'den fazla şirkette 57.000'den fazla çalışanın verilerini analiz etti.

Rapora göre, genel olarak çalışan mutluluğu son üç yılda dalgalanma gösterirken, inşaat çalışanlarının mutluluk puanları, büyük ölçüde artan ücretler ve bol iş fırsatları sayesinde sürekli olarak yüksek kaldı.

CNBC Make It'e göre teknoloji, finans, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile seyahat ve konaklama sektörlerinde çalışanlar da çalışan mutluluğu konusunda yüksek puanlar aldı.

ABD'deki en büyük inşaat ticaret birliklerinden biri olan Associated General Contractors of America'nın raporuna göre, inşaat işçilerinin saatlik ücretleri 2022 yılında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Payscale'e göre, bir inşaat işçisi için medyan saatlik ücret 17,70 dolar ancak ücretler 28,83 dolara kadar çıkabiliyor. 

Organizasyonel danışmanlık şirketi Delivering Happiness'in CEO'su Jenn Lim, CNBC Make It'e yaptığı açıklamada, inşaat işçilerinin memnuniyetini artıran işin kişiler arası bir unsuru olduğunu söylüyor.

Lim'e göre inşaat sektörü, sahadaki personel arasında güçlü bağlar kurulmasını teşvik etmesiyle tanınıyor. Lim ayrıca inşaat çalışanlarının, kariyerlerinde ilerlemek için beceri eğitimi ve çıraklık konusunda kendilerine yardımcı olan geniş bir meslek örgütüne erişimleri olduğunu da sözlerine ekliyor.

Mutluluk üzerine yapılan en uzun soluklu araştırmalardan biri olan Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, çalışanların insan etkileşimi gerektiren ve iş arkadaşlarıyla anlamlı ilişkiler kurma fırsatı sunan işlerde daha mutlu olduklarını ortaya koydu.

Lim, "Bir şey inşa ederken, emeğinizin meyvelerini ve işinizin başkaları üzerindeki olumlu etkisini gerçek zamanlı olarak görebiliyorsunuz" diye açıklıyor.

 

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