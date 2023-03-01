AA'nın derlemesine göre Genel Kurulda kabul edilen yasayla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

1 1- 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.

2 2- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

3 3- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

4 4- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

5 5- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

6 6- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

7 7- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

8 8- Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.