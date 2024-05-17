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Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında

Finans dünyasında uzmanlaşmak ve finansal okuryazarlığı artırmak isteyen herkes için Borsa İstanbul Grubu'nun kapsamlı eğitim programları yayınlandı.

17 Mayıs 2024 | 11:38
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında

Borsa İstanbul, yeni dönem eğitim programları hakkında açıklama yaptı. Borsa İstanbul Eğitim Programları, 30'u aşkın eğitim programını içeriyor. Programın ana vizyonu tüm sektör çalışanlarının finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak ve finansal alanda uzmanlaşmalarını sağlamak olarak belirtiliyor. Bu kapsamda, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üyeler, eğitim programına katılabiliyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi: 

"Eğitimler, birebir uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve Borsa İstanbul çalışanlarından oluşan uzman ekiplerce verilmektedir. Bu sayede katılımcılar, gerçek piyasa koşullarında deneyim kazanma fırsatı bulmaktadırlar. Eğitimlere, Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilmekte ve katılım sağlanabilmektedir.
Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.borsaistanbul.com internet sitesi üzerinden talepte bulunulabilir veya disegitimler@borsaistanbul.com adresinden iletişime geçilebilir. Borsa İstanbul Grubu, finansal okuryazarlık için öncü bir adım atarken, şirketlerin ve ülke ekonomisinin sermaye piyasalarındaki derinliğini ve farkındalığını artırmayı hedeflemektedir."

 

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