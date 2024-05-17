Twitter resmen tarih oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X, bugün önemli bir değişikliğe imza attı. Webtekno'da yer alan habere göre platform, uzun zamandır "twitter.com" olan URL adresini "x.com" olarak değiştirdi.

Değişiklik, Elon Musk tarafından da bir paylaşım ile duyuruldu. Ancak hala twitter.com adresinden giriş yapılıyor ancak URL otomatik olarak x.com'a yönlendiriyor.

X'in oturum açma sayfasına giriş yapan kullanıcılar, hesaplarından çıkış yapıldığını gördü. Yayınlanan uyarıda "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalıyor" ifadeleri kullanıldı.