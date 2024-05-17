Kısa bir süre önce halka arz olan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (17 Mayıs 2024) KAP'a 'Erzurum Temizlik Kağıdı Üretim Tesisi Yatırımı' hakkında açıklama yaptı. Şirketin KAP bildiriminde şu bilgiler yer alıyor: Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahnamede yer verilen Erzurum ili Aziziye ilçesindeki Merkez 2 OSB'de yer alan temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımımıza yönelik, 17.05.2024 tarihinde (bugün) temel atma töreni yapılacaktır. Konuya ilişkin basın açıklaması tören sonrasında www.lilakagit.com/yatirimci-iliskileri linkinde yer alan Basın Bülteni ve Duyurular bölümünde yayınlanacaktır.