Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 1. Çeyrek 11 9,9 8,7 2. Çeyrek 10,7 9,7 3. Çeyrek 10,1 9,2 4. Çeyrek 10,2 8,8





Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.763 32.547 33.216 İş gücü (bin kişi) 35.546 23.342 12.205 İstihdam (bin kişi) 32.442 21.665 10.776 Tarım (bin kişi) 4.733 2.752 1.981 Sanayi (bin kişi) 6.734 4.948 1.786 İnşaat (bin kişi) 2.147 2.031 117 Hizmet (bin kişi) 18.828 11.935 6.892 İşsiz (bin kişi) 3.105 1.676 1.429 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.216 9.205 21.011 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,1 71,7 36,7 İstihdam oranı (yüzde) 49,3 66,6 32,4 İşsizlik oranı (yüzde) 8,7 7,2 11,7 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 15,6 12,8 20,9



