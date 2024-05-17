ARA
Bist 100
10494,56
1,69%
Bist 100
Dolar/TL
32,2879
0,0473%
Dolar/TL
Euro/TL
35,053
-0,2679%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0847
-0,1749%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2476,55
0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı

İşsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

17 Mayıs 2024 | 11:28
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

 202220232024
1. Çeyrek119,98,7
2. Çeyrek10,79,7 
3. Çeyrek10,19,2 
4. Çeyrek10,28,8
 


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.76332.54733.216
İş gücü (bin kişi)35.54623.34212.205
İstihdam (bin kişi)32.44221.66510.776
Tarım (bin kişi)4.7332.7521.981
Sanayi (bin kişi)6.7344.9481.786
İnşaat (bin kişi)2.1472.031117
Hizmet (bin kişi)18.82811.9356.892
İşsiz (bin kişi)3.1051.6761.429
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.2169.20521.011
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,171,736,7
İstihdam oranı (yüzde)49,366,632,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,77,211,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)15,612,820,9


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2476,55 0,44%
  • ALTIN ONS 2385,83 0,38%
  • BIST 100 10494,56 1,69%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,861 0,302%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36385 0,15201%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,9575 -0,0025%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2879 0,0473%
  • EURO/DOLAR 1,0847 -0,1749%
  • EURO/TURK LIRASI 35,053 -0,2679%
  • STERLIN/DOLAR 1,26508 -0,12631%
Günün En Çok Okunanları
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bursluluk (İOKBS 2024) sınav sonuçları acıkandı mı? Sonuçlar: meb.gov.tr sorgulama sayfasında
Bursluluk (İOKBS 2024) sınav sonuçları acıkandı mı? Sonuçlar: meb.gov.tr sorgulama sayfasında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Akkök Holding’den 340 milyon dolarlık yatırım
Akkök Holding’den 340 milyon dolarlık yatırım
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Bir araştırmaya göre beyni sağlıklı tutmak için bu 12 riskten kaçının
Bir araştırmaya göre beyni sağlıklı tutmak için bu 12 riskten kaçının
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Yılın ilk 3 ayında işsiz sayısı 30 bin kişi arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bursluluk (İOKBS 2024) sınav sonuçları acıkandı mı? Sonuçlar: meb.gov.tr sorgulama sayfasında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Akkök Holding’den 340 milyon dolarlık yatırım
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bursluluk (İOKBS 2024) sınav sonuçları acıkandı mı? Sonuçlar: meb.gov.tr sorgulama sayfasında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Akkök Holding’den 340 milyon dolarlık yatırım
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Bursluluk (İOKBS 2024) sınav sonuçları acıkandı mı? Sonuçlar: meb.gov.tr sorgulama sayfasında
Borsa İstanbul Grubu eğitim programları yayında
Akkök Holding’den 340 milyon dolarlık yatırım
Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için yeni karar
Bir araştırmaya göre beyni sağlıklı tutmak için bu 12 riskten kaçının
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL