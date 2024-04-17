Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağına ilişkin iddialar gündeme gelirken, Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilere ara zammın gündemde olmadığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, sorulan bir soru üzerine, "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekliler yılı kapsamında yapılacak düzenlemelere değinen Işıkhan, "Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşuyla protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belirli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam çok etik olmaz diye düşünüyorum. Emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları destekleyecek psikolojik sosyal ve ekonomik anlamda refahını arttırmak için çalışacağız" dedi.

Işıkhan, emekli maaşlarında düzenleme olmayacağını da sözlerine ekledi.