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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi.

14 Aralık 2022 | 11:47
Son Güncellenme: 14 Aralık 2022 | 11:56
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Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansında asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu.

Bakan Bilgin "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili bugünkü toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına 7 Aralık'ta başlamıştı. İkinci toplantı bugün gerçekleşecek.

EYT AÇIKLAMASI

EYT'yle ilgili konuşan Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."

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