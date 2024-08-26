İlk 7 ayda en çok alım yapılan 3 meslek

İstihdam platformu Eleman.net, 2024 yılı temmuz ayı sonuna kadar gerçekleşen istihdam verilerini paylaştı. 2024’ün ilk yedi ayında en fazla iş başvurusu yapılan mesleklerde yüzde 5,45 ile güvenlik görevlisi birinci sırada, 5, 14 ile depo elemanı ikinci sırada yer aldı. Bu iki mesleğin ardından ise yüzde 3,03 ile ön muhasebe elemanı, yüzde 2,86 ile temizlik görevlisi, yüzde 2,79 ile şoför, yüzde 2,53 ile üretim elemanı, yüzde 2,51 ile eleman, yüzde 2,28 ile satış danışmanı, yüzde 2,26 ile müşteri temsilcisi ve yüzde 2,18 ile muhasebe elemanı sıralamada yer aldı.

İşverenler en çok güvenlik görevlisi arıyor

2024 Ocak - Temmuz döneminde işverenler tarafından en çok aranan mesleklerde de yüzde 7,01 ile güvenlik görevlisi birinci, yüzde 4,76 ile temizlik görevlisi ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamayı ise yüzde 4,10 ile depo elemanı, yüzde 2,90 ile eleman, yüzde 2,31 ile satış danışmanı, yüzde 2,16 ile garson, yüzde 1,99 ile kasiyer, yüzde 1,95 ile üretim elemanı, yüzde 1,68 ile kurye ve yüzde 1,53 ile muhasebe elemanı pozisyonları takip etti.

“Artan nüfus yoğunluğu güvenlik ihtiyacını artırıyor”

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, yılın ilk yarısında gerçekleşen istihdam verilerine dair şunları söyledi: “Son dönemde güvenlik görevlisi ve turizm elemanı mesleklerinin iş alımlarındaki artış, ülkenin mevcut sosyoekonomik koşullarını da yansıtıyor. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus yoğunluğu; toplumsal etkinlikler, alışveriş merkezleri, havalimanları gibi kritik yerlerde güvenlik ihtiyacını artırıyor. Pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizm sektöründe yaşanan büyüme ise otellerden restoranlara, tur rehberlerinden eğlence sektörüne kadar geniş bir yelpazede iş fırsatı sunuyor. Türkiye’nin turizm alanında rekabet gücünü koruma perspektifi, bu sektördeki istihdam artışının süreceğine işaret ediyor.”

Gıda sektörü işe alımda birinci sırada

Eleman.net verilerine göre 2024 yılında en çok işe alım yapan sektörler sıralamasında gıda sektörü başı çekti. İkinci sırada mağazacılık / perakendecilik yer alırken, ardından sırasıyla lojistik, güvenlik, hizmet, üretim, otomotiv, tekstil, çağrı merkezi ve restorancılık en çok işe alım yapan sektörler oldu. Yılın ilk yarısında Eleman.net üzerinden 309 bin kişi istihdam edildi.

En az iş ilanı yayınlanan il Bayburt

Eleman.net’te en çok iş ilanı yayınlanan şehirlerde 93.638 ilanla İstanbul birinci sırada yer aldı. Bu sıralamayı 27.261 ilanla Kocaeli, 21.101 ilanla Ankara, 20.342 ilanla İzmir, 9.373 ilanla Bursa, 6.051 ilanla Antalya, 4.384 ilanla Tekirdağ, 3.549 ilanla Muğla, 2.960 ilanla Konya ve 2.218 ilanla Manisa takip etti. En az çalışan arayan şehirler ise sırasıyla Şırnak, Kilis, Iğdır, Muş, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Hakkâri, Siirt ve Bayburt oldu.

En fazla çalışan arayan sektör imalat sanayi

İŞKUR verilerine 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülke genelinde 1.570.273 kişilik açık iş pozisyonu bulunuyor. Sektörler arasında en fazla açık iş pozisyonu bulunduran ise imalat sanayi oldu. İŞKUR verilerine göre işverenlerin en çok çalışan aradığı mesleklerde ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson) öne çıkıyor.

İstanbul’da 204 bin 306 kişi iş sahibi oldu

2024 yılının ilk yedi ayında 829.031 kişi İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu. Aynı dönemde sektörler arasında en fazla işe yerleşme imalat sanayinde gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe alım ise turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi pozisyonlarında oldu. En fazla istihdam artışı 204.306 kişi ile İstanbul’da yaşandı. İstihdam sıralamasında ikinci Ankara’da 61.807, üçüncü İzmir’de 42.750, dördüncü Kocaeli’de de 31.882 kişi iş sahibi oldu.