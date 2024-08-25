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Bir uzmana göre beyin sağlığını koruyan 10 süper yiyecek

Diyetisyen Beyza Tağraf, beyin sağlığının yaşam boyu korunması gereken kritik bir alan olduğunu ve doğru beslenme ile beyin fonksiyonlarının desteklenebileceğini belirtti.

25 Ağustos 2024 | 16:31
Son Güncellenme: 25 Ağustos 2024 | 16:31
Bir uzmana göre beyin sağlığını koruyan 10 süper yiyecek

Tağraf, yaban mersininden somon balığına, cevizden zeytinyağına kadar birçok besinin beyin fonksiyonlarını desteklerken nörodejeneratif hastalık riskini de azalttığını aktardı. İşte yiyecek önerileri:
 

1 YABAN MERSİNİ

YABAN MERSİNİ Bilimsel olarak desteklenen ve günlük beslenmeye eklenmesi gereken "süper gıdalara" işaret eden Tağraf, bunlardan yaban mersininin yüksek polifenol içeriği ve antioksidan kapasitesiyle beyin sağlığını koruma potansiyeline sahip olduğunu, özellikle hafıza ve öğrenme yeteneklerini iyileştirerek Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabildiğini ifade etti.

2 KARADUT

KARADUT Tağraf, karadutun da antosiyaninler bakımından zengin olduğunu ve antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini koruyarak bilişsel işlevleri desteklediğini belirterek, "Omega-3 yağ asitleri, polifenoller ve E vitamini gibi besin öğeleri açısından zengin olan ceviz de beyin sağlığını korumak için önemli bir bileşendir. Bu besinlerin kombinasyonu, nörodejeneratif hastalıkların gelişimini önlemede etkili olabilir." görüşünü kaydetti.

3 SOMON

SOMON Somonun beyin sağlığı için önemli bir besin olduğunu vurgulayan Tağraf, "EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, beyin hücre zarı sağlığını korur ve sinir iletimini iyileştirir. Böylece bilişsel işlevlerin sürdürülmesine yardımcı olabilir ve Alzheimer gibi hastalıkların gelişimini azaltabilir." değerlendirmesini yaptı.

4 ZEYTİNYAĞI

ZEYTİNYAĞI Tağraf, zeytinyağının ise anti inflamatuar etkileriyle beyin sağlığını desteklediğine işaret ederek, zeytinyağının tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunu, bu özellikleri sayesinde beyin sağlığını desteklediğini ve Alzheimer oluşum riskini azaltabildiğini anlattı.

5 ZERDEÇAL

ZERDEÇAL Tağraf, beyin sağlığını korumada zerdeçalın da önemli bir rolü olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Zerdeçal, güçlü bir anti inflamatuar olan kurkumin içerir. Beyin sağlığını korumada etkili olabilir ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimini azaltabilir.

6 KARABİBER

KARABİBER "Karabiber ise kurkuminin emilimini artırarak etkinliğini maksimize eder"

7 YUMURTA

YUMURTA "Yumurta, kolin açısından zengin bir kaynaktır ki bu da beyin sağlığı ve sinir hücresi iletimi için gereklidir. Bu nedenle hafıza ve öğrenme yeteneklerini destekleyebilir"

8 ISPANAK

ISPANAK "Ispanak, folat ve demir gibi besin öğeleri bakımından zengindir. Folat, beyin fonksiyonlarını destekleyebilirken, demir, beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir"

9 LAHANA TURŞUSU

LAHANA TURŞUSU "Lahana turşusu ise probiyotik bakteriler açısından zengin olup bağırsak sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki bağlantı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Böylece bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunabilir."

10 CEVİZ

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