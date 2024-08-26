Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde hem yerli hem de yabancı turistlerin Doğubayazıt'a gitmesi, bölgedeki turizm hareketliliğini büyük ölçüde artırdı. Özellikle kış sezonuna kadar olan dönemde, uçak bileti satışlarının doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Yurtiçinden ve yurtdışından bölgeye olan talepler, geçen yıla göre yüzde 60 artış gösterdi. Doğubayazıt, sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin öne çıkan turistik cazibe merkezleri ise şu şekilde sıralandı:

1 İshak Paşa Sarayı Osmanlı döneminden kalma bu saray, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri. Sarayın çevresinde yer alan dağlık manzara, ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor.

2 Doğubayazıt Kalesi Tarihi geçmişi Urartulara kadar uzanan kale, ilçenin simgelerinden biri. Kalenin konumlandığı tepe, şehrin ve çevresindeki doğanın panoramik manzarasını sunuyor. Kalenin yanı sıra, ilçenin genel tarihi dokusu da ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

3 Nuh'un Gemisi Anıtı Ağrı Dağı eteklerinde yer aldığına inanılan Nuh'un Gemisi kalıntıları, bölgenin mistik atmosferine katkıda bulunuyor. Bu efsane, hem yerli hem de yabancı turistler için ilçeyi ziyaret etmenin sebeplerinden biri haline gelmiş durumda.

4 Meteor Çukuru Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen bu doğa harikası, bölgede gezilecek yerler listesinin başında geliyor.

5 Ağrı Dağı Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en ilgi çeken dağlarından biri olarak kabul ediliyor. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan bu dağ, özellikle dağcılar ve doğa tutkunları için rota sunuyor. Kış sezonu yaklaştıkça dağcılık faaliyetleri de hız kazanıyor, bu da bölgeye olan talebin artmasında önemli bir rol oynuyor.

6 Ağrı Dağı Milli Parkı Ağrı Dağı çevresinde yer alan bu milli park, flora ve fauna çeşitliliği ile doğa severler için keşif alanı sunuyor. Parkta düzenlenen yürüyüş turları ve kamp faaliyetleri, doğayla iç içe bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

7 BİLET FİYATLARI 12 BİN 300 TL'YE KADAR ÇIKIYOR Şirket üzerinden Ağrı ve Doğubayazıt'a yapılan uçak seferleri, son dönemde rekor seviyede talep görüyor. En uygun uçak bileti fiyatları 750 liradan başlarken, bazı dönemlerde ise en yüksek bilet fiyatı 12 bin 300 liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde uçaklar hızla dolması havayolu şirketlerini ek seferler düzenlemeye yöneltiyor. Ancak, bu ek seferlere rağmen bazı haftalarda uçaklar tamamen dolmuş durumda.