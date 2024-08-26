ARA
DOLAR
34,00
0,26%
DOLAR
EURO
37,85
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2725,30
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
9853,47
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Yerli ve yabancı turistin yeni gözdesi: Kente talep yüzde 60 arttı

Yerli ve yabancı turistin yeni gözdesi: Kente talep yüzde 60 arttı

Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü (CFO) Ömer Kodet, Türkiye'nin en doğusunda yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine olan turistik ilginin bu yıl rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

26 Ağustos 2024 | 14:32
Yerli ve yabancı turistin yeni gözdesi: Kente talep yüzde 60 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde hem yerli hem de yabancı turistlerin Doğubayazıt'a gitmesi, bölgedeki turizm hareketliliğini büyük ölçüde artırdı. Özellikle kış sezonuna kadar olan dönemde, uçak bileti satışlarının doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı. Yurtiçinden ve yurtdışından bölgeye olan talepler, geçen yıla göre yüzde 60 artış gösterdi. Doğubayazıt, sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin öne çıkan turistik cazibe merkezleri ise şu şekilde sıralandı:

1 İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı Osmanlı döneminden kalma bu saray, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri. Sarayın çevresinde yer alan dağlık manzara, ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor.

2 Doğubayazıt Kalesi

Doğubayazıt Kalesi Tarihi geçmişi Urartulara kadar uzanan kale, ilçenin simgelerinden biri. Kalenin konumlandığı tepe, şehrin ve çevresindeki doğanın panoramik manzarasını sunuyor. Kalenin yanı sıra, ilçenin genel tarihi dokusu da ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

3 Nuh'un Gemisi Anıtı

Nuh'un Gemisi Anıtı Ağrı Dağı eteklerinde yer aldığına inanılan Nuh'un Gemisi kalıntıları, bölgenin mistik atmosferine katkıda bulunuyor. Bu efsane, hem yerli hem de yabancı turistler için ilçeyi ziyaret etmenin sebeplerinden biri haline gelmiş durumda.

4 Meteor Çukuru

Meteor Çukuru Dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru olarak bilinen bu doğa harikası, bölgede gezilecek yerler listesinin başında geliyor.

5 Ağrı Dağı

Ağrı Dağı Sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en ilgi çeken dağlarından biri olarak kabul ediliyor. 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan bu dağ, özellikle dağcılar ve doğa tutkunları için rota sunuyor. Kış sezonu yaklaştıkça dağcılık faaliyetleri de hız kazanıyor, bu da bölgeye olan talebin artmasında önemli bir rol oynuyor.

6 Ağrı Dağı Milli Parkı

Ağrı Dağı Milli Parkı Ağrı Dağı çevresinde yer alan bu milli park, flora ve fauna çeşitliliği ile doğa severler için keşif alanı sunuyor. Parkta düzenlenen yürüyüş turları ve kamp faaliyetleri, doğayla iç içe bir tatil arayanların ilgisini çekiyor.

7 BİLET FİYATLARI 12 BİN 300 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

BİLET FİYATLARI 12 BİN 300 TL'YE KADAR ÇIKIYOR Şirket üzerinden Ağrı ve Doğubayazıt'a yapılan uçak seferleri, son dönemde rekor seviyede talep görüyor. En uygun uçak bileti fiyatları 750 liradan başlarken, bazı dönemlerde ise en yüksek bilet fiyatı 12 bin 300 liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde uçaklar hızla dolması havayolu şirketlerini ek seferler düzenlemeye yöneltiyor. Ancak, bu ek seferlere rağmen bazı haftalarda uçaklar tamamen dolmuş durumda.

8 ARAÇ KİRALAMA VE OTOBÜS BİLET SATIŞLARI ARTTI

ARAÇ KİRALAMA VE OTOBÜS BİLET SATIŞLARI ARTTI Uçak biletlerindeki doluluk nedeniyle, Ağrı'ya otobüs bileti ve araç kiralama taleplerinde de önemli bir artış yaşanıyor. Şirket üzerinden Ağrı'ya otobüs bileti satışları yüzde 40 artış gösterdi. Aynı zamanda araç kiralama hizmetleri de yüzde 35 daha fazla talep görüyor. Özellikle Ağrı Dağı’nda kamp yapmaya giden ziyaretçiler, araç kiralama hizmetlerini yoğun olarak tercih ediyor. Doğubayazıt ve Ağrı, sadece doğa severler için değil, tarih ve kültür meraklıları için de önemli bir destinasyon haline gelmiş durumda. Bu bölgelerdeki turistik faaliyetlerin artması, hem yerel ekonomiye hem de Türkiye'nin turizm gelirlerine katkı sağlıyor. Bölgedeki konaklama imkanlarının da gelişmesiyle birlikte, bu ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,3 0,61%
  • ALTIN ONS 2493,43 0,34%
  • BIST 100 9853,47 -0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,882 -0,27%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35911 -0,17518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,46 -0,1092%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,996 0,264%
  • EURO/DOLAR 1,1119 0,0594%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8453 -0,007%
  • STERLIN/DOLAR 1,31202 0,20736%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta temettü dağıtan 6 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.08.2024)
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)
SPK duyurdu: Hukuki işlem ve incelemeler başlatıldı
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
SPK'den bedelsiz onayı alan 6 şirket
SPK bülteni çıktı: 2 yeni halka arz, 6 bedelsiz onayı var
SPK’den bir kişiye 2 yıl işlem yasağı, 2 kişi için suç duyurusu
Borsada kırmızı gün: 23 Ağustos gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Borsa İstanbul’dan 4 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL