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Telefonda kiralama dönemi başladı: Bir uzmandan tavsiyeler var

Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ise akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması uygulamasına karşı tüketicilere "veri gizliliği" uyarısında bulundu.

26 Ağustos 2024 | 00:22
Telefonda kiralama dönemi başladı: Bir uzmandan tavsiyeler var
  • Bazı teknoloji marketleri, akıllı telefonlar için uzun dönemli kiralama dönemini başlattı.
  • Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefonlar, 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.
  • Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekiyor. 
  • Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabilecek ancak telefonların kiralama süresi uzatılamayacak.

"Satın alma ile kiralama bedeli mukayese edilmeli"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret etti.

Küçük, tüketicilerin kiraladığı telefon için ödeyecekleri bedelin, satın aldıklarında ödediklerinden daha yüksek olabileceğini belirterek, telefon kiralayacak tüketicilerin satın alma ile kiralama bedeli arasındaki farkı mukayese etmelerinin gerektiğine dikkati çekti.

Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir." dedi.

"Yenilenmiş ürünler için verilen teşvikler arttırılmalı"

Küçük, kiralanmış cihazların kullanımını sırasında ortaya çıkabilecek "kaybetme" gibi durumlarda da tüketiciye yüklenebilecek tazminat ve sigorta kapsamının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yenilenmiş cihazların kullanımının da gittikçe yaygınlaştığı belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor. Çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor. Bu telefonların çoğu ithalatla geldiği için ülkemiz için maddi kayıp oluşuyor. Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi."

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