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TESK'ten esnaf prim günü sayısı çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den, "esnafın prim gün sayısı sabitlensin" talebi...

11 Nisan 2024 | 11:24
TESK'ten esnaf prim günü sayısı çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar kesimi için prim gün sayısının 7 bin 200'e sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın ardından esnaf ve sanatkarların sorunlarının yeniden masaya yatırılmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birinin "prim gün sayısındaki eşitsizlik" olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Esnafımızın prim günü 7 bin 200'e sabitlenmeli. Prim gününü dolduran esnafımız ise emeklilik yaşını beklerken sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Bağ-Kur'lu esnafın 9 bin, SSK'lı çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Arada 1800 prim günü yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Emeklilik sürelerinde SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Esnafımız, uzun prim gün sayısı ile mağdur oluyor. Mağduriyetin önlenmesi için sosyal güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi geç kalınmadan hayata geçirilmeli."

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