Türkiye’nin Körfez bölgesindeki yakın mûttefiği Katar ile ekonomik ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Toplam ticaret hacmi 2018 sonunda 1,5 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye’nin Katar’a ihracatı son 8 yılda yüzde 675 arttı. Yeni dönemde müteahhitlik, gıda, kâğıt, plastik ürünleri, temizlik malzemeleri alanlarında işbirliği fırsatları öne çıkıyor.

TALİP YILMAZ / Ekonomist – Eylül 2019

tyilmaz@ekonomist.com.tr

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin Körfez’deki en yakın ticaret partneri Katar, kişi başına düşen yaklaşık 130 bin dolarlık yıllık geliri ile Türk şirketler için çok cazip bir pazar konumunda ve bu ülke ile ticaret hacmimiz 2018 sonunda 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Biz de Katar pazarı ile ilgili merak edilenleri Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Katar iş Konse-yi’ne sorduk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Katar’a ambargo, Türkiye ile ticareti nasıl etkiledi?

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 2017 Haziran ayında Katar’a başlattıkları yaptırımlar neticesinde Türkiye Katar’ın en önemli tedarikçileri arasında yer aldı.

Söz konusu ambargo öncesi, yani 2016 yılında Katar’a ihracatımız 440 milyon dolar düzeyindeydi. Yaptırımlarla birlikte başta gıda ve tarım ürünleri olmak üzere Katar’a ihracatımız önemli bir ivme kazandı.

Katar ile ticarette öne çıkan sektörler hangileri?

Katar’a ihracatımıza baktığımızda gemiler ve yatlar, elektrikli ve elektronik ürünler, makineler ve mobilya ilk sırada yer alıyor, ithalatımızda ise mineral yakıtlar (LNG), alüminyum ve ürünleri, plastik ürünler ön plana çıkıyor. Katar ile iş fırsatları hangi alanlarda yoğunlaşıyor?

Müteahhitlik, gıda ürünleri ihracatı ve Katar’da üretim, başta kağıt, plastik ürünleri, temizlik malzemeleri olmak üzere hızlı tüketim mallarının ihracatı ve Katar’da seracılık, kümes hayvancılığı, kültür balıkçılığı ve yem üretimini kapsayan tarım sektörü, HORECA sektörü, bilgi teknolojileri ve yazılım ile savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği fırsatları bulunuyor.

KATAR’A İHRACATTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Katar’a ihracat yapacak firmaların Katar makamları tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor, ithalatta özellikle menşei ve son kullanma tarihlerine yönelik etiketlemede daha kısıtlayıcı kurallar uygulanıyor, sıkı denetimler yapılıyor ve mevzuata uygun olmayan ürünlerin ithalatına kesinlikle izin verilmiyor.

Katar’a ihracat yapacak firmaların ayrıca ticari belgelerini ihracat öncesinde Türkiye’de bulunan Katar Konsolosluklarında onaylatması gerekiyor.