Türkiye’nin cari işlemler dengesi haziran ayında 2,9 milyar dolarlık açık verdi. Geçen yılın aynı ayında cari işlemler dengesinde sadece 95 milyon dolarlık açık vardı.

DR. ORHAN KARACA

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Hal böyle olunca yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde nisan ayında başlayan açık haziran ayında da devam etti. Yıllık bazdaki cari işlemler dengesi 11 ay boyunca fazla verdikten sonra nisan ayında tekrar açık vermeye başlamıştı.

Nisan ayında 3,3 milyar dolar ile başlayan bu açık mayıs ayında 8,3 milyar dolara çıkmıştı. Haziran ayında ise 11,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin cari işlemler dengesinin çok büyük bölümü mal dış ticaretinden oluşur. Bu nedenle cari işlemler dengesindeki gelişmeler genelde dış ticaret dengesindeki gelişmelere paralel seyreder.

Yani genelde dış ticaret açığı arttığında cari açık da artar, dış ticaret açığı azaldığında cari açık da azalır. Fakat haziran ayında böyle olmadı.

Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldığı halde cari açıktaki artış sürdü. Bu da büyük ölçüde turizm gelirleri sayesinde genelde fazla veren hizmet dış ticareti dengesinin turizmdeki koronavirüs kaynaklı çöküş nedeniyle bu kez açık vermesinden kaynaklandı.

Benzer durum büyük ihtimalle temmuz ayı verilerinde de görülecek. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuz ayında dış ticaret açığı geçen yılki seviyesinin yüzde 16,8 altında kaldı.

Ancak turizmdeki büyük gelir kaybı nedeniyle, dış ticaret açığındaki bu düşüşe rağmen, cari açıktaki yükselişin temmuz ayında da sürmesini bekliyoruz.