Otel yataklarındaki bu örtü aslında ne işe yarıyor? Nasıl ortaya çıktı?

Bazı kaynaklara bu şeritler, yatağı odanın odak noktası haline getirerek dikkatleri yatağa çeker ve genel tasarımı güçlendirir. Bazı kaynaklara göre ise tüm yatak takımını değiştirmeden, sadece bed runner ile odanın havasını uygun maliyetle yenileme imkanı sunar.

DÜZENLİ BİR GÖRÜNÜM



Yatağın daha derli toplu ve düzenli görünmesine yardımcı olur, çarşafların kaymasını veya buruşmasını engeller.



Kaynaklara göre bu ürünlerin kökeni, Orta Çağ’daki yatak ayak ucu koruyucu tekstillerine dayanır. Modern bed runner ise 20. yüzyılda otelcilik hijyen ve maliyet pratiklerinin ürünü olarak standardize edilmiştir.

