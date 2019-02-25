Ekonomide küçülme sürüyor gibi
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı şubat ayında yüzde 74 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 77,8’di. Buna göre şubat ayında kapasite kullanım oranında yıllık bazda yüzde 4,9 düşüş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Kapasite kullanım oranında ocak ayında da aynen bu kadar düşüş vardı. Geçen yılın ocak ayında yüzde 78,2 olan kapasite kullanım oranı, yine yüzde 4,9 düşüşle, bu yılın ocak ayında yüzde 74,4’e inmişti.
Önceki hafta aralık ayı sanayi üretimi verilerinin yayınlanmasıyla 2018’in son çeyrek dönemine ilişkin veriler de belli olmuştu ve bu dönemde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 7 düştüğünü görmüştük.
Sanayi üretimindeki yıllık değişim ile ekonomik büyüme arasındaki paralelliğe bakarak da bunun ° * son çeyrekte ekonomide derin bir küçülmeye işaret ettiğini söylemiştik.
Dördüncü çeyrekte ekonomide küçülme yaşandığını artık neredeyse herkes kabul ediyor. Şimdi bu küçülmenin halen içinde bulunduğumuz 2019’un ilk çeyreğinde de sürüp sürmediği merak ediliyor.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı her ne kadar sanayi üretiminin mükemmel bir göstergesi değilse de aralarında önemli bir ilişki var. Özellikle kapasite kullanım oranının büyük düşüş gösterdiği dönemlerde 2019 mutlaka sanayi üretimi de düşüyor.
Mesela 2018’in son çeyreğinde kapasite kullanım oranı yüzde 6,3 düşmüştü. Kapasite kullanımında bu yılın ilk iki ayında yaşanan düşüş de az değil.
Bu düşüş bu aylarda sanayi üretiminde de düşüş göreceğimizi düşündürüyor. Buradan da ekonomideki küçülmenin hala sürdüğü sonucuna varıyoruz.
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