Enflasyonda büyük düşüş başladı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu ağustos ayında yüzde 0,86 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın ağustos ayındaki yüzde 2,3’lük enflasyonun çok altında kaldığı için ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonunda da büyük bir düşüş oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Temmuz ayında yüzde 16,65 olan yıllık tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 15,01’e indi. Ağustos ayında enflasyonda böyle bir düşüş yaşanacağı önceden belliydi. Çünkü geçen yıl döviz kurlarında yaşanan sıçrama yüzünden ağustos ayı enflasyonu “mevsim normalleri”nin çok üzerinde gerçekleşmişti.
Bu yıl mevsim normallerine daha yakın bir oranın çıkması bile yıllık enflasyonda büyük bir düşüş getirecekti. Nitekim bu yıl ağustos ayı enflasyonu son 10 yıldaki yüzde 0,43’lük ortalamanın iki katını bulmasına rağmen yine de geçen yılki düzeyin çok altında kaldı. Böylece yıllık enflasyondaki büyük düşüş mümkün oldu.
Ağustos ayındakine benzer nedenlerden dolayı eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunda çok daha büyük bir düşüş olacak. Kurlardaki yükseliş yüzünden geçen yıl eylül ayındaki tüketici enflasyonu yüzde 6,3’ü bulmuştu.
Eylül ayı için son 10 yılın ortalaması ise yüzde 1,23 olarak hesaplanıyor. Hükümetin bazı ürünlerdeki vergi ayarlamaları ve doğalgaz zammı gibi faktörler yüzünden eylül ayındaki tüketici enflasyonu son 10 yıldaki ortalamayı aşabilir ama geçen yılki seviyesine ulaşmasına imkan yok.
Bu nedenle eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 10 dolayına indiğini görebiliriz. Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu tek haneyi bile görebilir.
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