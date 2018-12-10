Enflasyondaki düşüş kalıcı değil
Enflasyonda nisan ayından beri süren yükseliş kasım ayında sona erdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu kasım ayında yüzde -1,44 olarak gerçekleşti. Böylece 2003=100 bazlı endeksin tarihinde ilk kez kasım ayında negatif enflasyon yaşanmış oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın kasım ayındaki tüketici enflasyonu yüzde 1,49’du. Son 12 aylık enflasyon hesabından bu pozitif oran çıkıp da yerine negatif bir oran girince yıllık enflasyonda da ciddi bir düşüş yaşandı. Ekim ayında yüzde 25,24’ü bulmuş olan yıllık tüketici enflasyonu, 3,62 puanlık düşüşle, kasım ayında yüzde 21,62’ye indi.
Enflasyondaki düşüş sevindirici ama bu düşüş fiyatlama davranışlarındaki düzelmeden çok bazı geçici faktörlerden kaynaklanıyor. Hükümet ekim ayı sonunda otomotiv ve beyaz eşya gibi bazı dayanıklı tüketim mallarında yılın son iki ayında geçerli olmak üzere vergi indirimlerine gitmişti.
Yapılan hesaplar tüketici enflasyonunda kasım ayında yaşanan düşüşün büyük ölçüde bu vergi indirimlerinden kaynaklandığını gösteriyor. Ancak vergi indirimleri enflasyonla mücadelede bir atımlık barut gibi bir işleve sahip.
Vergilerde tekrar indirim yapılamayacağına göre aralık ayında benzer bir düşüşün olması mümkün değil. Öte yandan vergi indirimleri geri alındığında ise bunun bu kez enflasyona yükseliş olarak yansıyacağı da çok açık. Dolayısıyla enflasyonda kasım ayında yaşanan düşüş pek de kalıcı gibi görünmüyor.
Tüketici enflasyonunda 2018 yılı yüzde 22 dolayında bir enflasyonla kapanacağa benziyor. Önümüzdeki yılın ilk aylarında muhtemelen tekrar yükseliş göreceğiz. Sonrasında neler olacağı ise şimdilik meçhul.
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