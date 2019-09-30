Erkekler daha az ama daha sağlıklı yaşıyor
Tüm dünyada istatistikler kadınların genelde erkeklerden daha uzun yaşadığını gösterir. Bu durum Türkiye için de geçerli.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta ilk kez açıkladığı bir veriden ülkemizde erkeklerin kadınlardan daha kısa ama nispeten daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü öğrendik.
Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor ama ömürlerinin sonlarında daha uzun bir süreyi sağlık sorunlarıyla geçiriyor. TÜİK’in 2016-2018 dönemine ilişkin verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,6 yıl iken kadınlarda 81 yılı buluyor.
Buna göre kadınlar erkeklerden 5,4 yıl daha uzun yaşıyor. Ancak bir de ilk kez hesaplanan doğuşta beklenen sağlıklı yaşam süresi verileri var. Sağlıklı yaşam süresi, belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanıyor.
İşte bu süre kadınlar için 56,8 yıl iken erkekler için 59,9 yıl olarak hesaplanıyor. Bu sürenin erkeklerde kadınlardan 3,1 yıl daha fazla olduğu görülüyor. Biz de bu verilerden yararlanarak sağlık sorunlarıyla geçmesi beklenen yaşam süresini hesapladık.
Bu süre erkeklerde 15,7 yıl ve kadınlarda 24,2 yıl olarak ortaya çıkıyor. Buna göre kadınlar 57 yaş civarında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlıyor ve ömürlerinin kalan yaklaşık 24 yılını bu şekilde geçiriyor.
Erkekler ise 60 yaş civarında ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor ve ömürlerinin kalan yaklaşık 16 yılını böyle yaşıyor. Elbette bunların ortalama veriler olduğunu ve herkes için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var.
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