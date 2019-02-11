İhracatta artış vasatın altında
Dış ticarette 2019 yılı pek iyi başlamadı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ocak ayında ihracat 13,2 milyar dolar oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayındaki ihracat 12,4 milyar dolardı. Buna göre ocak ayında ihracatta yıllık bazda yüzde 5,9’luk artış yaşandı.
Türkiye’de ihracatın uzun dönemdeki ortalama artışı yüzde 11,5 dolayı olarak hesaplanıyor. Bu da ocak ayında ihracatta yaşanan artışın vasatın çok altında olduğu anlamına geliyor.
Ocak ayında ithalat ise 15,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ithalat 21,5 milyar dolardı. Buna göre ocak ayında ithalat yıllık bazda yüzde 27 düştü.
Böylece ithalatta geçen yılın ortalarında başlayan düşüş 2019 yılına da taşınmış oldu. İhracat yavaş da olsa artarken ithalatta büyük bir gerileme yaşanması doğal olarak dış ticaret açığında da büyük bir düşüş getirdi.
Geçen yılın ocak ayında 9,1 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 72,1’lik düşüşle, bu yılın aynı ayında 2,5 milyar dolara indi.
Dış ticaretteki bu gelişmelerin ekonomi için ne anlama geldiğini de şöyle özetleyebiliriz. İthalattaki düşüş ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başladığı tahmin edilen küçülmenin bu yılın ilk çeyreğine de yansıdığına işaret ediyor.
İhracattaki vasat performans bu dönemde büyümeye dış talepten çok fazla destek gelmeyeceğini düşündürüyor. Dış ticaret açığındaki düşüş ise cari açıkta geçen yıl başlayan gerilemenin bu yılın ilk ayında da devam ettiğini gösteriyor.
Tabii cari açıkta ekonominin küçülmesi sayesinde sağlanan gerilemenin çok da sevinilecek bir tarafı bulunmuyor.
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