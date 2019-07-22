Konut satışlarında çöküş var!
Haziran ayında tüm Türkiye’de 61 bin 355 adet konut satıldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında satılan konut sayısı 119 bin 413 adetti. Buna göre haziran ayında konut satışlarında yıllık bazda yüzde 48,6 düşüş yaşanmış durumda.
Konut satışlarında bu yılın başından beri kesintisiz düşüş var. Ancak haziran ayındaki gibi şiddetli bir düşüş daha önce hiç görülmemişti. Bu düşüşün bir bölümü dokuz günlük bayram tatilinden kaynaklanıyor.
Ancak esas nedeni ekonomideki kriz nedeniyle satın alma gücünün düşmesi ve geleceğe ilişkin beklentilerin de çok kötü olması oluşturuyor.
31 Mart tarihinde yapılan ama iptal edilip 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi de geleceğe yönelik belirsizliği besleyip bu ayda konut satışlarının bu kadar şiddetli bir düşüş göstermesine neden olmuş olabilir.
Önceki hafta Merkez Bankası başkanını değiştiren hükümet ekonomiyi canlandırmak amacıyla faizlerde büyük bir indirime gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.
Para politikası faizlerindeki indirim mutlaka konut kredisi faizlerini de aşağı çekecektir. Normalde bunun konut satışlarına olumlu yansıması beklenir.
Ancak satın alma gücündeki tahribatın giderilemediği ve geleceğe yönelik beklentilerin de bu kadar kötü olduğu bir ortamda sadece faiz indirimiyle konut satışlarını canlandırmak pek mümkün değil.
Konuta talebin tekrar artması için söz konusu iki alanda da iyileşme yaşanması gerekiyor.
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