OECD’ye göre büyüme yavaş kalacak
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and I Development: OECD), yılda iki kez yayınladığı Economic Outlook isinli raporunun 2019’a ilişkin ikinci sayısını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu rapordaki veriler OECD’nin Türkiye’de uzun bir süre yavaş büyüme beklediğini gösteriyor. OECD uzmanları Türkiye’nin 2019 yılını sıfıra çok yakın ve yüzde 0,3 büyümeyle kapatmasını bekliyor.
Türkiye’deki büyümenin 2020 yılında yüzde 3 ve 2021 yılında ise yüzde 3,2 olacağı öngörülüyor. Bu oranlar gelişmiş ülkeler için tatmin edici olsa da Türkiye şartlarında yavaş büyümeye karşılık geliyor.
OECD’nin raporunda Türkiye’ye ilişkin diğer temel ekonomik göstergelere ilişkin tahminler de var.
Bu tahminlere göre, geçen yıl yüzde 11 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 13,5’i bulacak ve önümüzdeki iki yılda ise yüzde 13,2 ve yüzde 13 olacak.
Bu yıl hafif bir fazla verecek olan cari işlemler dengesi önümüzdeki iki yılda ise hafifçe açığa dönecek. Enflasyon ise yıllık ortalama olarak çift haneli düzeyde kalmayı sürdürecek. Bunlar da bizim için pek iyimser öngörüler değil.
OECD’nin raporunda diğer ülkelere ve dünya ekonomisine ilişkin de tahminler bulunuyor. Halen sürmekte olan ticaret savaşlarının etkisini yansıtan bu tahminler de pek içi açıcı görünmüyor.
Çünkü küresel ekonomide de yavaş büyüme öngörülüyor.
Özellikle en önemli dış pazarımız olan Avrupa ülkelerine yönelik yavaş büyüme tahminleri, ihracatta önümüzdeki iki yılda da zorlanmaya devam edeceğimizi düşündürüyor.
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