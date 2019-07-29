Şirket kuruluşları toparlanamıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, haziran ayında 4 bin 641 adet şirket kuruldu. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1’lik düşüşe tekabül ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl haziran ayında 5 bin 599 şirket kurulmuştu. Şirket kuruluşlarında haziran ayında yaşanan düşüşte bu aydaki uzun bayram tatilinin etkisi var.
Geçen yıl bir bölümü hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl tamamı hafta içine denk gelmiş ve böylece dokuz güne uzamıştı. Bu uzun tatil pek çok ekonomik gösterge gibi şirket kuruluşlarını da olumsuz etkiledi.
Ancak şirket kuruluşlarında haziran ayında yaşanan düşüşün tek nedeni uzun bayram tatili değil. Ekonomide geçen yılın ortalarından beri yaşanan kriz sürecinin de bunda etkisi bulunuyor.
Bu kriz geleceğe güveni iyice zayıflattığı için yatırım eğiliminde de zayıflama var. Yatırım eğilimindeki zayıflama kurulan şirket sayısının da düşmesine neden oluyor.
Bu nedenle yılın başından bu yana yeni kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı aylarındaki düzeyinin altında seyrediyor.
Geçen yılın ilk yarısında 46 bin 837 şirket kurulmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise bu sayı yüzde 13,5 düşüşle 40 bin 518’e geriledi.
Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için para politikası faizinde indirime gitmesine rağmen yılın ikinci yarısında da şirket kuruluşlarında bir toparlanma yaşanması zor görünüyor.
Çünkü yatırım eğiliminin güçlenmesi için sadece faizlerin düşmesi yeterli değil. Bunun gerçekleşebilmesi için iş dünyasının geleceğe güveninin de artması gerekiyor.
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