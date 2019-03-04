Turist sayısında daha fazla artış lazım
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019’un ilk ayında ülkemizi 1 milyon 539 bin yabancı ziyaret etti. Bu sayı geçen yılın aynı ayındaki ziyaretçi sayısını yüzde 5,3 aşıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl ocak ayında Türkiye’ye 1 milyon 462 bin yabancı ziyaretçi gelmişti. 2015 yılında kötüleşmeye başlayan ve 2016’da ise dibe vuran turizm sektöründe son iki yıldır toparlanma var. 2014’te 34,3 milyar dolar ile rekor kırmışken 2016’da 22,1 milyar dolara kadar inen turizm geliri 2018’de 29,5 milyar dolara yükseldi.
Bu toparlanmanın verdiği moralle de turizmciler 2019’a çok büyük beklentilerle girdi. Hatta dergimizin haber-söyleşi sayfalarında okuyabileceğiniz gibi, bu olumlu beklentiler turizm sektöründe yeni eleman arayışını da hızlandırdı.
Yabancı ziyaretçi sayısında ocak ayında yaşanan artış bu beklentilerle kıyaslandığında pek de yüksek görünmüyor. Ziyaretçi sayısında bu kadarlık yükseliş gelirlerde ciddi bir artışa imkan vermeyebilir.
Çünkü son yıllarda Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin kişi başına harcamaları düşüyor ve gelirdeki artış ziyaretçi sayısındaki artışın altında kalıyor. Mesela geçen yıl ziyaretçi sayısı yüzde 18,1 artarken turizm gelirindeki artış yüzde 12,3’te kaldı.
Bu yıl da benzer bir durum yaşanırsa yüzde 5 dolayındaki ziyaretçi artışıyla turizm gelirleri yerinde sayabilir. Dolayısıyla bu yılki iddialı hedeflere ulaşabilmek için önümüzdeki aylarda yabancı ziyaretçi sayısında daha fazla artış yaşanması lazım.
Ziyaretçi sayısındaki artış yükselmeyecekse de turist başına harcamanın artması gerekiyor.
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