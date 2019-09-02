Turizm üçüncü çeyreğe de iyi başladı
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuz ayında Türkiye’yi 6,6 milyon yabancı ziyaret etti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7’lik artışa karşılık geliyor. Geçen yıl temmuz ayında Türkiye’ye 5,7 milyona yakın yabancı ziyaretçi gelmişti.
Turizmde yılın ilk çeyreği beklendiği kadar iyi geçmemiş, yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık bazdaki artış yüzde 6,1’de kalırken turizm gelirlerindeki yıllık bazdaki artış da sadece yüzde 4,6 olmuştu.
İkinci çeyrek ise turizmde daha iyi geçmiş, yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık bazdaki artış yüzde 15,2’ye çıkarken turizm gelirlerindeki yıllık bazdaki artış da yüzde 13,2’ye tırmanmıştı.
Turizm Bakanlığı’nın verileri, turizmin üçüncü çeyrek döneme de iyi bir giriş yaptığını gösteriyor. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artış böyle devam ederse
üçüncü çeyrekte turizm gelirlerindeki artış biraz daha hızlanabilir.
Türkiye ve yakın çevresindeki artan güvenlik riskleri nedeniyle turizm sektörü 2016 yılında dibe vurmuş, son iki yılda ise ciddi bir toparlanma yaşanmıştı. Bu toparlanmanın etkisiyle de turizmciler 2019 yılına çok umutlu başlamıştı.
Öyle ki geçen yıl 29,5 milyar dolar olan turizm gelirinin bu yıl 35,2 milyar doları bulması hedefleniyor. Bu da 2014 yılındaki 34,3 milyar dolarlık rekorun kırılması anlamına geliyor.
Ancak turizmde işler bu yıl da iyi gitse de bu hedefe ulaşılması biraz zor görünüyor. Bunun gerçekleşebilmesi için, yılın ilk yarısında yüzde 9,9 olan turizm gelirlerindeki yıllık bazdaki artışın ikinci yarıyılda yüzde 25’i aşması gerekiyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?