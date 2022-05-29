Independent’in haberine İskoçya’nın en ücra adalarından birinde, 10’dan az sayıda öğrenciye sahip bir ilkokul “tutkulu” bir müdür arıyor.

Tam zamanlı pozisyon, başvurusu kabul edilen adayın sadece 12,6 kilometre karelik adaya taşınmasını gerektiriyor. Söz konusu kişiye adada üç yatak odalı, kiralık bir ev sağlanacak. Habere göre Shetland anakarasının yaklaşık 26 km batısında yer alan Foula Adası, Foula İlkokulu’ndaki boş bir pozisyona aday arıyor. Okulun ilköğretim sınıflarında şu an toplam 4 öğrenci bulunurken, bir öğrenci de anaokulunda eğitim alıyor.

Shetland Adaları meclisi tarafından paylaşılan iş ilanında şu ifadeler yer almış;

Heyecan verici yeni bir mücadele arayan bir okul müdürü ya da okul müdürü olmak için can atan biri misiniz? Daha sakin bir yaşama sahip dostane, dinamik bir ada topluluğunun parçası olmayı mı hayal ediyorsunuz? Foula’da çalışacak tutkulu bir okul müdürü için hayatta bir kez gelecek bir fırsatımız var.

Habere göre söz konusu iş 2 bin 397 sterlin (yaklaşık 50 bin TL) Uzak Adalar Ödeneği ve 3 bin 237 sterlin (yaklaşık 67 bin TL) Ücra Okul Ödeneği dahil olmak üzere 61 bin 374 sterlinlik (yaklaşık 1 milyon 265 bin TL) düzeyde bir yıllık maaş vaat ediyor.

ADA NÜFUSU 28 KİŞİ

Foula adası şu anda 28 kişilik bir nüfusa sahip. 1992’de inşa edilen okulun mevcut müdürü Beverly McPherson ise emekli olmaya hazırlanıyor.