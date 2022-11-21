ARA
Bist 100
5391,91
3,41%
Bist 100
Dolar/TL
18,6505
-0,0198%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7809
0,1134%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0606
0,1483%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,48
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Alman havacılık devinden kampanya: 20 bin kişi alacak

Alman havacılık devinden kampanya: 20 bin kişi alacak

21 Kasım 2022 | 16:49
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
0
Alman havacılık devinden kampanya: 20 bin kişi alacak
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, 45'ten fazla alanda 20 bin yeni çalışanın işe alımı için bugün Almanya genelinde kampanya başlatıldığı belirtildiği

Açıklamada, yeni işe alımların Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve Brüksel'deki şehirlerin yanı sıra Hamburg'daki teknoloji merkezinde olacağı ifade edildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yeni işe alım planının, şirketin Kovid-19 krizinde işten çıkarmaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Lufthansa Group'un eylül ayı sonunda 107 bin çalışanı bulunuyordu.

Şirket eylülde yeni uçak dahil olmak üzere ekipman ve bilgi teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımın planlandığını da duyurmuştu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,69 -0,35%
  • ALTIN ONS 1787,25 -0,27%
  • BIST 100 5391,91 3,41%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6508 -0,0182%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7792 0,1048%
  • EURO/USD 1,0605 0,1407%
  • INGILIZ STERLINI 1,21456 -0,12458%
  • JAPON YENI 137,027 0,843%
  • KANADA DOLARI 1,36597 -0,24756%
  • RUS RUBLESI 69,35 6,8979%
Günün En Çok Okunanları
36 yıl sonra yeniden: Dünya Kupası Arjantin'in
Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de satışa çıkıyor
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar azalıyor... Bazı illerde kar yağışı görülecek
Berlin'deki akvaryum neden patladı?
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL