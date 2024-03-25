Nikkei Asia basın kuruluşunun, merkezi Şanghay'da bulunan Hurun Araştırma Enstitisüne dayandırdığı rapora göre, 92 milyarder ile Pekin'i geçen Mumbai, Asya kıtasındaki en çok milyardere sahip olan şehir oldu.

1 Dünyada en çok milyarderin yaşadığı iki şehir Enstititünün raporuna göre, New York'ta 119, Londra'da 97 milyarder bulunurken, Mumbai 92 milyarder ile dünya çapında üçüncü sıraya yerleşti.

2 Hindistan'da 271 milyarder var Hindistan genelinde toplam 271 milyarder bulunurken Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü.

3 Liste başı Çin Ülke bazlı değerlendirmelerde Çin, 814 milyarder ile listenin başında bulunurken, bu sayının 2022'ye oranla 155 kişi azaldığı gözlemlendi.

4 ABD'de 2. sırada ABD ise 800 milyarder ile ülke milyarder sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

5 ABD'de ekonomide önde gelenler yapay zeka ve bilişim sektörleri oldu ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, 48 milyar dolar ile listede ilk 30'a girerken Google, Meta ve Microsoft sahiplerinin servetlerinde de "ciddi bir atış" gözlemlendi.