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Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü

Hindistan'ın Mumbai kenti, 92 milyarderi ile Asya'nın yeni "zenginler başkenti" unvanının sahibi oldu.

25 Mart 2024 | 17:39
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 21:01
Asya'nın 'milyarderler' başkenti değişti: New York ve Londra'dan sonra dünyada üçüncü

Nikkei Asia basın kuruluşunun, merkezi Şanghay'da bulunan Hurun Araştırma Enstitisüne dayandırdığı rapora göre, 92 milyarder ile Pekin'i geçen Mumbai, Asya kıtasındaki en çok milyardere sahip olan şehir oldu.

1 Dünyada en çok milyarderin yaşadığı iki şehir

Dünyada en çok milyarderin yaşadığı iki şehir Enstititünün raporuna göre, New York'ta 119, Londra'da 97 milyarder bulunurken, Mumbai 92 milyarder ile dünya çapında üçüncü sıraya yerleşti.

2 Hindistan'da 271 milyarder var

Hindistan'da 271 milyarder var Hindistan genelinde toplam 271 milyarder bulunurken Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü.

3 Liste başı Çin

Liste başı Çin Ülke bazlı değerlendirmelerde Çin, 814 milyarder ile listenin başında bulunurken, bu sayının 2022'ye oranla 155 kişi azaldığı gözlemlendi.

4 ABD'de 2. sırada

ABD'de 2. sırada ABD ise 800 milyarder ile ülke milyarder sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

5 ABD'de ekonomide önde gelenler yapay zeka ve bilişim sektörleri oldu

ABD'de ekonomide önde gelenler yapay zeka ve bilişim sektörleri oldu ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, 48 milyar dolar ile listede ilk 30'a girerken Google, Meta ve Microsoft sahiplerinin servetlerinde de "ciddi bir atış" gözlemlendi.

6 Taylor Swift'in servetiyle de dikkat çekiyor

Taylor Swift'in servetiyle de dikkat çekiyor Teknoloji sektöründeki servet artışının yanı sıra, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in servetinin de 1,2 milyar dolara yükselmesi dikkati çekti.
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