Bahreyn, ABD’nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bahreyn haber ajansı BNA’nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, “İsrail ve Bahreyn arasında tam anlamıyla diplomatik ilişkiler kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Trump’ın Bahreyn’i, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak normalleşme anlaşması imza törenine katılmaya davet ettiği belirtildi. Bahreyn Kralı Hamad’ın ise daveti kabul ederek, Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani’yi görevlendirdiği ifade edildi.

Kral Hamad, “uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm temelinde, adil ve kapsamlı bir barışa ihtiyaç duyulduğunu” vurguladı.

Bahreyn, 1979’da Mısır’ın, 1994’te Ürdün’ün ve 13 Ağustos’ta BAE’nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı.” ifadesini kullandı.

Bayreyn’in son 1 ayda İsrail ile barış anlaşması yapan ikinci Arap ülkesi olduğunun altını çizen Trump, ABD, Bahreyn ve İsrail’in anlaşmaya ilişkin yaptığı ortak açıklamayı da paylaştı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Trump’ın bugün bir görüşme yaptıklarının bildirildiği açıklamada, bu görüşmede, İsrail ve Bahreyn’in “tam diplomatik ilişki kurma” konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Bu iki dinamik toplum ve gelişmiş ekonomi arasında doğrudan diyaloğun ve bağların kurulması, Orta Doğu’daki olumlu dönüşümü devam ettirecek ve bölgede istikrar, güvenlik ve refahı artıracaktır.” ifadesine yer verildi. AA