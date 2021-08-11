Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in, bu yıl Alman ekonomisinin büyümesine yüzde 0,5 katkı sağlaması bekleniyor. Bunun bir şirketin Alman ekonomisine katkısının nadir örneği olduğu belirtildi.

Almanya’da Makroekonomi ve Konjunktür Araştırmaları Enstitüsü’nün (IMK) Ekonomi Direktörü Sebastian Dullien, ABD’li Pfizer ilaç şirketi ile birlikte mRNA bazlı korona virüsü aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in bu yıl Alman ekonomisinde gayrı safi yurt içi hasılaya yüzde 0,5 oranında katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Dullien, bunun da ekonomik büyümeyi yarım puan artıracağına dikkat çekti.

TOPLAM BÜYÜMENİN SEKİZDE BİRİ

DW Türkçe’nin aktardığına göre bu oran, Almanya’da 2021 yılı için beklenen toplam büyümenin sekizde birine tekabül ediyor. Uzmanlar, Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da büyümenin bu yıl yüzde 4 oranında gerçekleşeceğini öngörüyor.

‘BAŞKA BİR ŞİRKET HATIRLAMIYORUM’

Dullien, BioNTech’in başarısıyla ilgili olarak “Alman gayrı safi yurt içi hasılasını bu oranda etkileyen başka bir şirket kesinlikle hatırlamıyorum” değerlendirmesini yaptı. Normal koşullarda makro ekonomist olarak şirketleri incelemediğini dikkat çeken bilim insanı, “Ancak bazen şirketlerin toplam ekonomi üzerinde rol oynadığı nadir örnekler vardır. BioNTech de o nadir örneklerden biri” şeklinde konuştu.

‘NEREDEYSE TAMAMI YERLİ ÜRETİM’

Dulliens’in yaptığı hesaplamaya göre, BioNTech bu yıl Covid-19 aşısından bu yıl 15 milyar 900 milyon satış geliri elde edecek. Bunun da Alman yurt içi hasılasının yüzde 0,5’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Dulliens, BioNTech’in aşı üretimi için dışardan nispeten az malzeme satın aldığını, aşının neredeyse tamamının yerli üretim olduğunu belirterek bunun da ekonomiye daha fazla katkı sağladığını kaydetti.

Aşının temelini oluşturan mRNA teknolojisinin sahibi BioNTech, şirketi ABD’li ortağı Pfizer’le ticari ortaklık yapıyor. Aşının üretim yeri de Almanya’nın Marburg kentinde. Şirket merkezi Mainz kentinde olan BionTech aşısı, geçen yılın sonunda Avrupa Birliği ve ABD’de acil kullanım onayı alan ilk aşıydı. IMK Ekonomi Direktörü Sebastian Dullien, “BioNTech’in başarısı etkileyici” diye konuştu. (DW Türkçe)