Bir milyarder Titanik 2'yi yapmakta ısrarcı: Düğmeye bastı

'Asla batmaz' denilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de New York'a gitmek üzere İngiltere'den yola çıkmış ve 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarpıp Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Geminin içinde 2200'den fazla kişi vardı ve sadece 700 kadar kişi kurtulabildi. Aradan geçen zaman içinde Titanik'e olan ilgi de hiç bitmedi. James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Titanik de bu ilgiyi ve gemi enkazına yönelik merakı canlı tuttu. 2023 yılında ise dünya bu kez Titanik'in enkazını görmeye giden denizaltı Titan'daki faciaya tanık oldu...

1 BİR İŞ İNSANI YİNE DÜĞMEYE BASTI Avustralyalı milyarder Clive Palmer ise şimdi Titanik 2 gemisini yapmayı planlıyor. Aslında bu girişim yeni değil daha önce 2012 ve 2018 yıllarında da projeye start vermişti. Ancak son proje Kovid salgını sonrası rafa kalkmıştı. Palmer, mart 2024'te bir kez daha projenin düğmesine bastı. Peki, bunu neden yapıyor? İşte proje ve sözleri:

2 'BİR ARAYA GELDİK' Blue Star Line şirketinin başkanı Palmer, Titanik 2 hayalini yeniden canlandırma zamanının geldiğini söyledi ve “Öngörülemeyen küresel gecikmelerin ardından Titanic 2 hayalini hayata geçirmek için ortaklarımızla yeniden bir araya geldiğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yolculuk başlasın" dedi.

3 SERVETİ NE KADAR? Servetini madencilikten kazanan Clive Palmer'in net servet değeri Forbes verilerine göre yaklaşık 4.2 milyar dolar.

4 PROJENİN AMACI Palmer, Titanik 2 adlı projenin Titanik'in modern bir kopyasını oluşturmayı amaçladığını söylüyor. Palmer'ın Titanic II'ye yönelik amacı ise orijinal gemi yolculuğunun zenginliğini ve ihtişamını yakalayan, yolculara zamanda geriye doğru lüks bir yolculuk sunan “gerçek bir Titanik deneyimi” sunmak olarak açıklanıyor. Açıklamaya göre öncekiyle aynı iç mekan ve kabin tasarımlarına sahip olan ancak gelişmiş güvenlik ve teknolojik iyileştirmeleri bünyesinde barındıran yeni gemi hedefleniyor.

5 MALİYETİ NE KADAR OLACAK? Palmer, Titanic II'nin inşasının 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir rakama mal olacağını söylüyor. Haziran 2027'de ilk yolculuğuna çıkması hedeflenen Titanic II, Southampton, İngiltere'den New York'a kadar olan orijinal rotayı takip edecek. Açıklamalara göre Titanic 2 yaklaşık 56.000 ton ağırlığında olacak, dokuz güverteden oluşacak ve adını taşıyan geminin ihtişamını yeniden yaratacak şekilde tasarlanacak. Geminin toplam uzunluğu 269 metre, genişliği ise 32,2 metre olacak. 383'ü 1. sınıf, 201'i 2. sınıf ve 251'i 3. sınıf oda olmak üzere 835 kamaraya sahip olacak ve 2.435 yolcuya hizmet verecek.

6 'STİL VE LÜKSTE SON NOKTA OLACAK' Palmer, "Hiçbir şeyin gözden kaçırılmamasını sağlamak için kruvaziyer gemiciliği için dünyanın en iyi tasarımcılarından bazılarını işe alıyoruz ve orijinal Titanik'ten çok çok daha üstün bir teknik özelliğe sahibiz. Bu, aşk gemisi olacak ve stil ve lükste son nokta olacak" diyor.