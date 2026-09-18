"Bir şeyler yapmazsak yapay zeka kontrolden çıkacak"

NBC televizyonunun haberine göre Hinton, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın daveti üzerine ABD Kongresi üyelerine yapay zeka hakkında bilgi verdi.

Hinton, yapay zeka üzerinde "kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış olabileceğini" belirtti.

Süper zekaya ne zaman ulaşacağına dair tahminlerin eskiden 30 yıl ila 50 yıl olarak görüldüğünü aktaran Hinton, "Sonra bu tahminler belki 10, belki 20 yıla indi. Şimdiyse insanlar, pek çok araştırmacı, bunun sadece birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor. Belki bir yıl, ama bir yıldan çok daha fazlası değil." diye konuştu.

Hinton, yapay zekanın "artık daha iyi yapay zekalar tasarladığı" bir noktaya ulaştığını kaydederek, "Yani kendi kendini geliştirme deniyor. Bir şeyler yapmazsak bu durum kontrolden çıkacak. Yavaşlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı insanlar kontrol etmeli"



Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Ted Lieu ise "Bu, kelimenin tam anlamıyla yakın zamanda gerçekleşmiş, akıl almaz derecede çılgın ve tam bir bilimkurgu senaryosu. En temel düzeyde, yapay zekayı insanlar kontrol etmeli. Tersi bir durum söz konusu olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders da yaptığı açıklamada, insanlığın geleceği ve insanların kontrol edemeyeceği bir teknoloji oluşturulması konusunda "giderek artan bir endişenin" var olduğunu belirterek, "Kongre üyeleri arasında bu konunun ele alınması gerektiğine dair artan bir aciliyet hissi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.