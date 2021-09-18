Birleşmiş Milletler (BM), Dünya’nın iklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin verdiği tüm sözlere karşın tehlikeli bir seviyede ısınmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

BM’nin yayımladığı ve bilim insanlarının 100’den fazla ülkenin iklim değişikliği ile mücadele planlarını değerlendiren rapora göre, dünya yanlış yolda ilerliyor.

Bilim insanları, küresel ısınmanın en şiddetli etkilerinden kaçınmak için 2030 yılına kadar karbon salımını yüzde 45 azaltmamız gerektiğini söylüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, BM’nin yeni raporu ise, bu zaman aralığında karbon salımının yüzde 16 artacağına işaret ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2.7 santigratlık sıcaklık artışının dünyanın “felakete” sürüklenmesi anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Bu da sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 2.7 santigrat derece üzerine çıkacağı anlamına geliyor.