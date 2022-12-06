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Dikkat çeken aşırı hız kararı: Araçlar el konulup, açık artırmada satılacak

06 Aralık 2022 | 09:25
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:26
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Dikkat çeken aşırı hız kararı: Araçlar el konulup, açık artırmada satılacak
Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, aşırı hız yapan şoförlerin çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturduğunu, bu kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.

Gewessler, düzenlenen basın toplantısında, trafikte aşırı hız yapanlara yönelik hazırlanan yeni yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gewessler, aşırı hızlı araç kullananların çevreleri için ciddi oranda tehlike oluşturulduklarını, söz konusu şahıslardan "suç unsurunu (araç)" alacaklarını söyledi.

Hız yapanların trafikte kontrolü tamamen kaybettiklerini, bu nedenle ölümcül kazalara yol açabildiklerini kaydeden Gewessler, yılda 450-500 sürücünün trafikte aşırı hız yaptığının tespit edildiğini ifade etti.

Yeni yasa tasarısına göre, şehir içi ve dışında belirlenen hız sınırlarını aşan kişilere yönelik polis olay yerinde söz konusu kişinin aracını bağlayacak ve durumu mahkemeye taşıyacak. Mahkeme, şahsın hız sınırını ne kadar ve ne sıklıkla aştığını göz önünde bulundurarak karar verecek.

Eğer sürücü şehir içinde saatte 80 kilometre, şehir dışında saatte 90 kilometre hızla yakalanmışsa aracına geçici el konulacak.

Ancak eğer hız sınırı çok aşırı oranda aşılmışsa, örneğin sürücü şehir içinde saatte 120, şehir dışında saatte 220 kilometre hızla yakalanmışsa, aracına el konulup açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir yerel ve merkezi birimler arasında paylaştırılacak.
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