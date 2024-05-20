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Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim

SPK'dan halka arz onayı alan son şirketler arasında Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. de bulunuyor. Halka arz haberinin ardından ise 'galvanizleme nedir' sorusu internette çok arananlar arasına girdi.

20 Mayıs 2024 | 09:37
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 10:05
Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim

Sermaye Piyasası Kurul, geçen hafta Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Karara göre şirketin 85 milyon TL olan sermayesinin 103,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’nin sahip olduğu 6.240.000 TL, Derviş Ali Çokyaşar’ın sahip olduğu 780.000 TL ve Ömer Çokyaşar'ın sahip olduğu 780.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 26 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.  Fazla talep gelmesi Çokyaşar Holding AŞ’ye ait 4.160.000 TL, Derviş Ali ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL ve Ömer ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

GALVANİZLEME NEDİR?

  • Halka arz haberinin ardından 'galvanizleme nedir' sorusu da internette merak edilenler arasına girdi. Çünkü şirketin faaliyetleri arasında 'galvanizli tel' üretimi de yer alıyor.
  •  İzahnamede galvanizleme işlemi hakkında şu bilgi verilmiş: Galvanizli çelik teller piyasa talebi doğrultusunda istenilen çapta soğuk çekilmiş tellerin galvaniz hatlarında tavlama, asit, flux banyosu ve çinko daldırma süreçlerinden geçirilerek üretiliyor. Yüzey kaplama yöntemleri içinde yer alan çinko daldırma galvaniz kaplama olarak adlandırılıyor. Bu kaplama işlemleri su, hava, asit gibi dış etkenlerin çeliğin üzerindeki paslanma etkisini önlemeye yönelik.
  • TDK'ya göre galvaniz, Fransızca 'galvanise'den geliyor ve "Üzeri değerli madenlerle kaplanacak bir bakır levhanın batırıldığı altın, gümüş veya platin banyosu" anlamına gelen galvaniz banyosu birleşik sözünde geçen bir söz" olarak tanımlanıyor. Galvanizleme ise "Demir ve çelik yüzeyleri, yenime karşı korumak için, çinko ile örtme işlemi" olarak anlatılıyor.
  • Şirketin sitesindeki bilgiye göre 'galvanizleme' işleminde soğuk çekilmiş teller, galvaniz hattında çinko daldırma proseslerinden geçirilerek üretiliyor. Galvanizli tellerin özelliği, paslanmaya karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları. Sıcak daldırma galvanizli teller; kümes telleri, dikenli teller, örgülü çit telleri, askı ve asma tavan telleri gibi çeşitli sanayi ürünleri üretiminde kullanılıyor.

 

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Özyaşar Tel (OZYSR) hisse haberleri
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