Galvanizleme nedir? Halka arzla merak konusu olan terim

Sermaye Piyasası Kurul, geçen hafta Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Karara göre şirketin 85 milyon TL olan sermayesinin 103,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18,2 milyon TL ile mevcut ortaklardan Çokyaşar Holding AŞ’nin sahip olduğu 6.240.000 TL, Derviş Ali Çokyaşar’ın sahip olduğu 780.000 TL ve Ömer Çokyaşar'ın sahip olduğu 780.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 26 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi Çokyaşar Holding AŞ’ye ait 4.160.000 TL, Derviş Ali ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL ve Ömer ÇOKYAŞAR’a ait 520.000 TL nominal değerli (B) grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 28,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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