Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?

Faaliyet alanı elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi olan Orge Enerji Eleketrik Taahhüt A.Ş. Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Şirket 12 Şubat 1998'de Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz tarafından ORGE Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş. unvanıyla kuruldu. Şirketin unvanı 30.06.2010 tarihinde ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiş ve tescil edildi. 2012 yılında Orge paylalarının Borsa İstanbul'da halka arzı gerçekleşti. Bugün şirketin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Nevhan Gündüz. Peki, Nevhan Gündüz kimdir? İşte biyografisi...

NEVHAN GÜNDÜZ KİMDİR?