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Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden Orge Enerji Elektirik Taahhüt A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığı görevinde Nevhan Gündüz oturuyor. Peki, Nevhan Gündüz kimdir? İşte kısa biyografisi...

20 Mayıs 2024 | 10:04
Orge Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz kimdir?

Faaliyet alanı elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi olan Orge Enerji Eleketrik Taahhüt A.Ş. Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Şirket 12 Şubat 1998'de Orhan Gündüz ve Nevhan Gündüz tarafından ORGE Enerji Sistemleri İnşaat Metal Ticaret ve Taahhüt A.Ş. unvanıyla kuruldu. Şirketin unvanı 30.06.2010 tarihinde ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiş ve tescil edildi. 2012 yılında Orge paylalarının Borsa İstanbul'da halka arzı gerçekleşti. Bugün şirketin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Nevhan Gündüz. Peki, Nevhan Gündüz kimdir? İşte biyografisi...

NEVHAN GÜNDÜZ KİMDİR?

  • Şirketin sitesine göre Nevhan Gündüz 1975 yılında Hatay’da doğdu.
  • Ortaokul ve lise eğitimin İstanbul Özel Semiha Şakir Lisesi’nde, üniversite eğitimini New York Institute of Technology’de aldı.
    Yenilenebilir enerji sektöründe katı atıkların bertarafı ve ekonomiye geri kazanımı konusunda 1998 yılından itibaren çalışmalar yürttü. 
  • 1998 yılına kadar ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Gündüz Elektrik Metal İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.’de çalışmalarda bulundu.
  • 1998 yılında Nevhan Gündüz ile birlikte ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş.’yi kurdu. 
  • 2023 yılından itibaren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su.
  • 17 Mayıs 2024 tarihli analist sunumuna göre şirketteki payı şöyle

 

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