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İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

20 Mayıs 2024 | 02:29
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2024 | 02:34
İran cumhurbaşkanını arayan Akıncı İHA'dan gelen görüntüler

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor. AA, Akıncı'dan gelen arama görüntülerini paylaştı. Öte yandan FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki hareketlerini takip etti.
 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı. İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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