Borsa endeksi geçen haftayı %4,16 yükselişle kapattı. Ağırlıklı olarak Cuma günü gelen alımlar endeksin rekor seviyesinin hızlanmasında etkili oldu. Şaşırmadığımız bir tablo kendini gösteriyor. Bankalar, sigortalar, ticaret sektörü gibi beklentisi olan sektörlerde yükseliş eğilimi korunuyor. Geçen hafta bankacılık endeksi %8,3 yükseldi ve endeksin yükselişinde taşıyıcı kolon oldu. Sınırlı da olsa yabancı yatırımcının teveccühü ve CDS’lerdeki geri çekilme bankacılık endeksini beşlemeye devam ediyor. İlerleyen günlerde de bankacılık endeksinde yükseliş eğiliminin sürmesine yönelik beklentimizi koruyoruz.

TL bazında rekor kıran BİST 100 endeksinde yavaşta olsa hacimlerde artış bekliyoruz. Bu hafta hacmin yükselmeye devam etmesi endeksin gücünün korunmasını destekleyecektir. Dolar bazında ise 330$ seviyesine geldik. Geçmişte 313$ tepesinden önceki güçlü tepe olan 325$ seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiğimiz sürece önümüz açık. Dolar bazında da ivmenin güçlü olması endeksin ana yönünü güçlendiriyor. Temel ve teknik anlamda endekste geri çekilmelerin sınırlı kalacağı

Bu hafta TCMB’nin Perşembe günü faiz kararını alacağız. Kurum olarak faizlerde değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz. Muhtemelen şu an ki faiz seviyesi etkin bölgede ve TCMB bunun etkilerini izlemeyi tercih edecektir. Enflasyona ilişkin vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Bunun dışında küresel piyasalarda bir çok Fed yetkilisinin açıklaması takip edilecek. Bu hafta yapılacak bu açıklamaların etkisini dolar endeksinde (DXY) görebiliriz. Geçen hafta iki Fed yetkilisi şahin açıklamalar yapmasına karşın DXY’de 104 seviyesine doğru geri çekilme izlemiştik. Dolayısıyla açıklamalar önemli olmaya devam edecek.

Teknik olarak Borsa endeksinde simetrik hedef olan 10800 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Ancak endeks geçen haftanın son işlem gününde gerçekleştirdiği hızlı yükseliş sonrası soluklanmak isteyebilir. Aşağıda 10300- 10400 bandı önemli destek. Bu destek bandı üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 10800’ü de rahatlıkla aşabilir. Ana yön yukarı. Yukarı ana yön içinde düzeltme eğilimi olmasını normal karşılarız. Mevcut pozisyonların korunmasında fayda olabilir

Kaynak: Matriks Haberler / İntegral Yatırım Menkul Değerler

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