ABD Senatosu’nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören “milyarderler vergisi” teklifini açıkladı. Milyarder girişimci Elon Musk, yeni vergi teklifine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, Demokratların en fazla kendi servetini vurabilecek ‘milyarderlere vergi’ konusuna ağırlık vermesi ile birlikte, parasını ‘insanlığın Mars’a ulaşması ve aklın ışığını korumak” için kullanmayı planladığını söyledi.

Serveti 292 milyar dolara ulaşan Musk, Twitter yoluyla milyarderler vergisi aleyhine açıklamalarda bulundu. Musk, daha önce attığı bir tweet’te, asıl sorunun harcamalar olduğunu ve tüm milyarderlere yüzde 100 vergi getirmenin ABD’nin ulusal borcunda sadece “küçük bir etkisinin” olacağını kaydetti.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Elon Musk, diğer bir tweet’inde, milyarderleri hedefleyen realize edilmemiş sermaye kazançları vergisi teklifinin er ya da geç orta sınıflara genişletilebileceğini belirtti ve “Er ya da geç, diğer insanların parasını tüketecekler ve ardından size gelecekler” dedi.

Yaklaşık 700 vergi mükellefini etkilemesi bekleniyor

Milyarderlerin “vergiden kaçmasını” önlemeyi amaçlayan teklif, bu kişilerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden yıllık vergi ödemesini öngörüyor.

Yüz milyarlarca dolarlık gelir sağlaması beklenen vergi planının, art arda üç yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan veya 100 milyon dolardan fazla gelir elde eden vergi mükelleflerini etkilemesi planlanıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 700 mükellefin vergiye tabi olması bekleniyor.

Söz konusu teklifle, hisse senetleri gibi ticarete konu olan yatırımlar söz konusu olduğunda, vergi mükelleflerinin kazançlar üzerinden vergi ödemesi ve zararları için yıllık olarak kesinti talep edebilmesi öngörülüyor.

Gayrimenkul gibi ticareti yapılamayan varlıklarda ise milyarderlerin kazançlar üzerinden yıllık olarak vergi ödememesi ancak varlıkları sattıklarında normal sermaye kazançları vergilerine ek olarak bir ücret ödemeleri planlanıyor.

Milyarderler vergi planının, şirketler ve zenginler için vergi oranlarında doğrudan artışı tercih eden Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın muhalefetiyle karşılaşabileceği belirtiliyor.