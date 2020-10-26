Fransa’da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 4 günde, Kovid-19 vaka sayılarında “en yüksek seviyede artış” yaşanıyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla 1 milyon 138 bin 507’ye yükseldi. Bu rakam, “salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı” oldu.

116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 761’e ulaştığı ülkede, son 7 günde tedavi altına alınan 12 bin 176 kişiden 1816’sının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17’ye ulaştı.

Ülkede, 24 Ekim’de 45 bin 422, 23 Ekim’de 42 bin 32, 22 Ekim’de ise 41 bin 622 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.