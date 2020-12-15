Koronavirüs aşısı geliştiren şirketlerden Pfizer’in CEO’su Albert Bourla neden henüz aşı olmadığını açıkladı.

Türk bilim insanı Uğur Şahin’in ortak olduğu BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in CEO’su Albert Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirtti. Sırayı bozmayacağını söyleyen Bourla, “Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız” diye konuştu.

Daha önce eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini belirten Bourla, yine de aşıya olan güveni artıracaksa, yakın zamanda aşı olma fikrini reddetmedi.

ABD’DE İLK AŞILAMA DÜN YAPILDI *

ABD’de ilk aşı dün New York’ta yoğun bakım hemşiresi Sandra Lindsay’e yapıldı. Aşı sonrası ilk açıklamasında doktorun elinin hafif olduğunu söyleyen Lindsay, “Diğer aşılardan pek farklı bir şey hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum” demişti.