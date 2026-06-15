Tarlada dedektörle gezerken 100 bin dolarlık Roma yüzüğü buldu

İngiltere’de amatör bir metal dedektörü meraklısı, yaklaşık 2 bin yıllık altın bir Roma yüzüğü buldu. Kevin Minto, Somerset’teki bir tarlada arama yaparken bu değerli parçaya denk geldi. Uzmanlar, yüzüğün bölgenin Roma İmparatorluğu toprağı olduğu üçüncü yüzyıla ait olduğunu söylüyor.

Yüzüğün üzerindeki detaylar

Yüzüğün üzerinde, iki atın çektiği bir savaş arabasını süren Roma zafer tanrıçası Victoria’nın işlendiği değerli bir taş yer alıyor. Tarihçiler, yüzüğün bulunduğu bölgede bir zamanlar zengin Romalılara ait villaların ve mülklerin olduğunu belirtiyor. Bu yüzden keşif uzmanları şaşırtmadı ama tarihi açıdan önemini de azaltmadı.

Gelir eşit bölündü

Yakın zamanda bir müze, bu antik yüzüğü yaklaşık 100 bin dolara satın aldı. İngiliz yasalarına göre elde edilen bu para, yüzüğü bulan Minto ile arama yapılan tarlanın sahibi arasında yarı yarıya paylaşıldı. Minto, kendi payının bir kısmını da dedektör turlarına birlikte çıktığı bir arkadaşına verdi.