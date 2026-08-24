Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Mali disiplinden ödün verilmeden enflasyonla mücadele sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında EKK toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, uygulanan programla makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlandığı, küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde ekonominin daha dayanıklı bir yapıya kavuştuğu belirtildi.

"Dezenflasyon süreci devam ediyor"

İstikrarlı büyüme sürerken işsizlik oranının düşük seviyelere gerilediği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dezenflasyon süreci devam etmektedir. İhracat zorlu küresel koşullara rağmen güçlü üretim altyapısı ve pazar çeşitlendirme stratejileri sayesinde artış eğilimini sürdürmektedir. Emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelerdedir. Jeopolitik gelişmelerin etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemlere rağmen mali disiplin korunmakta, bütçe açığı program hedefleriyle uyumlu seyretmektedir.

Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyor, özellikle emek yoğun sektörlerde üretimi ve istihdamı korumak için desteklerimizi sürdürüyoruz. Belirli imalat sanayi sektörlerinde çalışan başına sağlanan prim desteğini 3 bin 500 liraya yükselttik. İhracatçılarımız için günlük reeskont kredi limitini ise 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkardık. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın limitini 750 milyar liraya çıkarırken imalat sanayine 250 milyar lira tutarında yeni kredi desteği veriyoruz. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkisini sınırlamak amacıyla sektöre Hazine kefaletiyle 60 milyar lira ilave finansman imkanı sağlıyoruz."

"Orta Vadeli Program çalışmalarını şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz"

"Para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformları eş güdüm içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarını, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile akademinin görüş ve önerilerini de dikkate alarak şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüyoruz.

Bu gelişmeler doğrultusunda bugünkü toplantıda, OVP (2027-2029) hazırlık çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilerek küresel ve yurt içi gelişmeler çerçevesinde program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alınmıştır.

OVP hedeflerimize ulaşmayı sağlayacak öncelikli yapısal politika alanları ve tedbirler Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir. OVP (2027-2029) döneminde ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda verimliliği ve rekabet gücünü artıran yatırımları, üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen yapısal reformları hayata geçireceğiz. Mali disiplinden taviz vermeden, gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız.​​​​​​​"