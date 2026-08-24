Teknoloji analisti iddia etti: Apple, iPhone fiyatlarına zam yapmaya mı hazırlanıyor... iPhone 18 Pro ne kadar olacak?

Samsung ve Google’ın ardından Apple da amiral gemisi akıllı telefon modellerinde fiyat artışına gitmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in teknoloji analisti Mark Gurman’a göre teknoloji devi, yükselen bileşen maliyetlerini yeni iPhone modellerine yansıtmayı planlıyor.
1 Fiyat Artışı Kaçınılmaz
Yaklaşık iki ay önce Mac ve iPad başta olmak üzere hemen her ana ürün kategorisinde ortalama %23’lük kapsamlı bir zam yapan Apple, benzer bir adımı iPhone ailesi için de atacak. Gurman, "Power On" bülteninin son sayısında, bellek ve çip tedarik zincirinde yaşanan krizin Apple’ın diğer ürünlerini olduğu kadar iPhone’u da doğrudan etkilediğini ve bu nedenle bir fiyat artışının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.
2 Rakipler Takip Edildi, $100’lık Artış Bekleniyor
Süreç boyunca Samsung ve Google’ın parça maliyetlerindeki artışa nasıl tepki verdiğini yakından izleyen Apple’ın, rakiplerinin yolundan gitmesi bekleniyor. Son akıllı telefon modellerinde yaklaşık 100 dolarlık bir artışa giden rakiplerle paralel bir adım atılması durumunda, yeni iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatının 1.199 dolara yükselmesi öngörülüyor. Bu durum, 1.099 dolarlık mevcut iPhone 17 Pro başlangıç fiyatına kıyasla %9’luk bir artış anlamına geliyor.
Küresel bellek krizinin şiddeti göz önüne alındığında Gurman, 100 dolarlık zammı "mütevazı bir artış" olarak nitelendiriyor. Bu durum, Apple’ın artan maliyetlerin tamamını tüketiciye yansıtmayarak bir kısmını kendi üstlendiğine işaret ediyor. Teknoloji devi, son çeyreğe ait brüt kâr marjları üzerinde baskı oluşabileceği konusunda yatırımcılarını uyararak ek yükün bir bölümünü göğüslediğinin sinyallerini vermişti.
4 Müşteri Sadakati ve Taksit Seçeneği Zammı Yumuşatabilir
Apple’ın daha radikal bir zam yapmaktan kaçınmasının en büyük nedeni, rakipleriyle aynı fiyat bandında kalmak ve Mac ile iPad tarafındaki sert fiyat artışlarının yarattığı "etiket şokunu" telefon tarafında tekrarlamamak. Yine de analistler, markanın sadık müşteri kitlesi ve ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle daha yüksek fiyatlara çıkabilecek bir alana sahip olduğunu düşünüyor.