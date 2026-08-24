Teknoloji analisti iddia etti: Apple, iPhone fiyatlarına zam yapmaya mı hazırlanıyor... iPhone 18 Pro ne kadar olacak?

Yaklaşık iki ay önce Mac ve iPad başta olmak üzere hemen her ana ürün kategorisinde ortalama %23’lük kapsamlı bir zam yapan Apple, benzer bir adımı iPhone ailesi için de atacak. Gurman, "Power On" bülteninin son sayısında, bellek ve çip tedarik zincirinde yaşanan krizin Apple’ın diğer ürünlerini olduğu kadar iPhone’u da doğrudan etkilediğini ve bu nedenle bir fiyat artışının "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.